В Оше задержали сотрудницу «Русского дома» по подозрению в вербовке наемников

Сотрудница «Русского дома» в Оше Наталья Секерина была задержана сотрудниками спецслужб Киргизии по подозрению в вербовке наемников. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики. По решению суда Бишкека, она заключена под стражу на время следствия до 17 июня.
«Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек ходатайство следователя по ОВД Главного следственного управления ГКНБ Кыргызской Республики о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой [Натальи Секериной] — удовлетворить», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.
Уточняется, что Секерина была задержана в рамках расследования уголовного дела по статье о вербовке, финансировании и обучении наемников для участия в вооруженных конфликтах и иных противоправных действиях, связанных с насильственным свержением власти или нарушением территориальной целостности. Кроме нее, по этому делу задержаны еще четыре человека, среди которых сотрудник пресс-службы мэрии города Ош Сергей Лапушкин. Гражданство подозреваемой уточняется.
Ранее между Россией и Киргизией уже возникала дипломатическая напряженность после массового задержания мигрантов из Киргизии в московской бане «Бодрость» в апреле 2025 года. Тогда власти Киргизии выразили протест из-за действий российских силовиков и обвинили Москву в нарушении норм Евразийского экономического союза.
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