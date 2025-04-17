17 апреля 2025

В РФ поставили Киргизию на место после скандала с нелегалами в бане

Эксперт Кобринский о задержании киргизов в бане: все в рамках закона
© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанных нелегалов ждет принудительная депортация из РФ
Задержанных нелегалов ждет принудительная депортация из РФ Фото:

В Москве инцидент с массовым задержанием мигрантов из Киргизии в бане «Бодрость» спровоцировал дипломатическую напряженность. Директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский считает, что действия России законны и направлены на усиления безопасности страны. Об этом сообщают «Известия». 

«Половина задержанных — нелегальные мигранты, и ни один из них не пожаловался на действия правоохранителей. Россия обеспечивает порядок на своей территории и требует соблюдения законодательства. Ситуация очевидна и законна. Однако Бишкек, вопреки логике, решил вмешаться», — заявил Кобринский газете «Известия». 

По данным МВД из 59 задержанных 25 оказались нелегалами, а часть подозревалась в связях с радикалами.  Выявленных нарушителей ждет принудительная депортация. Однако власти Киргизии расценили рейд как нарушение норм Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и вручили ноту протеста российскому послу.

Силовики нагрянули с рейдом в московскую баню «Бодрость» 11 апреля, когда стало известно, что бизнесмен из Киргизии решил предоставлять банные услуги только своим соотечественникам и перестал пускать в столичную баню россиян. После жалоб туда нагрянули правоохранители, которые задержали парящихся мигрантов

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В Москве инцидент с массовым задержанием мигрантов из Киргизии в бане «Бодрость» спровоцировал дипломатическую напряженность. Директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский считает, что действия России законны и направлены на усиления безопасности страны. Об этом сообщают «Известия».  «Половина задержанных — нелегальные мигранты, и ни один из них не пожаловался на действия правоохранителей. Россия обеспечивает порядок на своей территории и требует соблюдения законодательства. Ситуация очевидна и законна. Однако Бишкек, вопреки логике, решил вмешаться», — заявил Кобринский газете «Известия».  По данным МВД из 59 задержанных 25 оказались нелегалами, а часть подозревалась в связях с радикалами.  Выявленных нарушителей ждет принудительная депортация. Однако власти Киргизии расценили рейд как нарушение норм Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и вручили ноту протеста российскому послу. Силовики нагрянули с рейдом в московскую баню «Бодрость» 11 апреля, когда стало известно, что бизнесмен из Киргизии решил предоставлять банные услуги только своим соотечественникам и перестал пускать в столичную баню россиян. После жалоб туда нагрянули правоохранители, которые задержали парящихся мигрантов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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