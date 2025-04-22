22 апреля 2025

Задержанный по делу экс-министра Смирнова чиновник из Кушвы написал явку с повинной

Глава кушвинского комитета ЖКХ Шурыгин дал признательные показания
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Шурыгин дал признательные показания
Александр Шурыгин дал признательные показания Фото:
новость из сюжета
Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов

Глава комитета ЖКХ администрации Кушвы (Свердловская область) Александр Шурыгин, который был задержан днем 22 апреля, написал явку с повинной. Сейчас он находится на свободе, рассказал URA.RU источник, близкий к силовикам.

"Шурыгин написал явку, поэтому его отпустили, забрав загранпаспорт", — поделился собеседник. Как ранее сообщало агентство, ему и директору МКУ "Коммунальные сети" Рустаму Мамедову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 290 УК РФ о получении взятки. Последний дал признательные показания еще вчера.

Претензии к чиновникам связаны с реализацией проекта "Чистая вода", якобы они ввели в эксплуатацию неработающий объект. Хотя, говорит уже другой источник агентства, с конце 2022 года Кушва водой обеспечена. Показания на обоих якобы дали экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, а также его бывший первый заместитель Андрей Кислицын. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

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Глава комитета ЖКХ администрации Кушвы (Свердловская область) Александр Шурыгин, который был задержан днем 22 апреля, написал явку с повинной. Сейчас он находится на свободе, рассказал URA.RU источник, близкий к силовикам. "Шурыгин написал явку, поэтому его отпустили, забрав загранпаспорт", — поделился собеседник. Как ранее сообщало агентство, ему и директору МКУ "Коммунальные сети" Рустаму Мамедову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 290 УК РФ о получении взятки. Последний дал признательные показания еще вчера. Претензии к чиновникам связаны с реализацией проекта "Чистая вода", якобы они ввели в эксплуатацию неработающий объект. Хотя, говорит уже другой источник агентства, с конце 2022 года Кушва водой обеспечена. Показания на обоих якобы дали экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, а также его бывший первый заместитель Андрей Кислицын. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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