Задержанный по делу экс-министра Смирнова чиновник из Кушвы написал явку с повинной

Глава комитета ЖКХ администрации Кушвы (Свердловская область) Александр Шурыгин, который был задержан днем 22 апреля, написал явку с повинной. Сейчас он находится на свободе, рассказал URA.RU источник, близкий к силовикам.
"Шурыгин написал явку, поэтому его отпустили, забрав загранпаспорт", — поделился собеседник. Как ранее сообщало агентство, ему и директору МКУ "Коммунальные сети" Рустаму Мамедову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 290 УК РФ о получении взятки. Последний дал признательные показания еще вчера.
Претензии к чиновникам связаны с реализацией проекта "Чистая вода", якобы они ввели в эксплуатацию неработающий объект. Хотя, говорит уже другой источник агентства, с конце 2022 года Кушва водой обеспечена. Показания на обоих якобы дали экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, а также его бывший первый заместитель Андрей Кислицын. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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