«Последний паслеровский министр»: профайл ушедшего главы свердловского минЖКХ. Фото

Бывший свердловский министр Смирнов устроился в «Облкоммунэнерго»

14 января 2025 в 20:46 Размер текста - 17 +

Говорят, Евгений Куйвашев (слева) министра ценил Фото: Илья Московец © URA.RU Второй день весь свердловский истеблишмент обсуждает отставку министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, внезапно написавшего заявление по собственному 13 января и перешедшего на работу в «Облкоммунэнерго». Резонанс вызван во многом тем, что чиновник был одним из старожилов правительства и считался едва ли не самым «народным» его представителем. Он первым из министров завел telegram-канал, где лично отвечал на вопросы, а к мэрам любил приезжать без предупреждений. Чем еще запомнится Николай Смирнов — в сбойке URA.RU. Начало 2013 год — пять лет, как Николай Смирнов пришел в правительство Фото: Александр Мамаев © URA.RU Смирнову 57 лет. Он окончил политехнический институт им. С. М. Кирова (ныне УрФУ им. Ельцина), получив специальность инженера-химика-технолога. На втором курсе ушел в армию, два года отслужил в танковых войсках в Германии, затем вернулся и продолжил учебу. Как он сам рассказывал в одном из интервью (информация об этом есть на сайте областного отделения «Единой России», в которой Смирнов состоит) является химиком в четвертом поколении. Причем его предки работали с известными учеными: прадед с Дмитрием Менделеевым, а дед — с Игорем Курчатовым. Мать будущего министра занималась научной деятельностью, а отец работал в проектном институте. И сам чиновник является кандидатом химических наук. С 1991 по 2003 годы работал в уральском отделении РАН, сначала стажером-исследователем, а затем младшим научным сотрудником института высокотемпературной электрохимии. Первые шаги во власти Смирнов с Александром Устиновым, который был его заместителем, а сейчас возглавляет Краснотурьинск — на строительстве водовода Фото: читатель URA.RU В свердловское правительство Смирнов пришел в 2003 году. Начинал главным специалистом в отделе энерго- и ресурсосбережения областного министерства промышленности, затем возглавил его. В 2008-м, вспоминает свидетель тех событий, бывший на тот момент областным вице-премьером Виктор Штагер позвал его заместителем в министерство энергетики и ЖКХ, которое курировал. В этом статусе Смирнов проработал три года, а в 2011 году губернатор Александр Мишарин подписал указ о назначении его министром вместо Юрия Шевелева. К чьему клану относился? Уникальность Смирнова в том, что к какой-то определенной группе влияния — на которую он был бы стабильно ориентирован и помогал — его причислить сложно. Одно время его ассоциировали с председателем правительства Денисом Паслером (2012—2016 годы), ныне губернатором Оренбургской области. Некоторые до сих пор называют Смирнова последним «паслеровским» министром. «Поэтому, когда Паслера убирали из правительства, были версии, что губернатор [Евгений Куйвашев] избавится от Смирнова. Однако тот своей работой сумел доказать, что служит интересам государства и региона, является эффективным менеджером. И отношение Куйвашева поменялось. До последнего дня он относился к Смирнову положительно», — знает коллега Смирнова. «Пострадают малые города» Смирнову досталась сложная отрасль, где постоянно не хватает денег, и все процессы он выстраивал лично. Вспоминают, что именно Смирнов начал активно привлекать инвесторов и федеральный бюджет к ремонту государственной и муниципальной инфраструктуры. И то, что многие малые города сейчас имеют нормальную систему водоснабжения, называют его заслугой. Когда началась программа переселения из ветхого и аварийного жилья, Свердловская область была в числе лидеров. Встреча с красноуральцами в августе 2021 года после коммунальной аварии Фото: собеседник URA.RU «Ни один регион с такой скоростью эту программу не реализовывал, а все потому, что Смирнов выстраивал хорошие отношения с федеральным министерством. То есть он делал в принципе уникальные для Российской Федерации вещи, и другого такого министра, который притаскивал бы столько федеральных денег в жесткие сроки на проблемные проекты, не было. Когда Денис Владимирович [Паслер] руководил правительством, это был некий кумулятивный эффект: ряд вещей выстраивал он сам, другие — Смирнов, и эта совместная работа давала очень большой эффект. Но Николай Борисович это продолжал делать и после того, как Паслер ушел», — подтверждает уже другой собеседник URA.RU. Вспоминают и программу капремонта в многоквартирных домах. Найти подрядчиков в муниципалитетах было невозможно, а Смирнову удалось сформировать пул компаний, причем зачастую тем приходилось работать в сжатые сроки. Когда началась программа газификации, он лично договаривался с «Газпромом». «Это просто невероятно гигантский труд. Смирнов как министр решил ряд больших системных вопросов. Выстроенная им система до сих пор не идеальна и понятно, что после его ухода она одномоментно не рухнет. Но его уход — большая трагедия. И в первую очередь конечно пострадают малые города, потому что никто никогда не будет обращать на них внимание, никто не будет искать для них деньги», — добавил источник. Стиль работы Показательна история, которая произошла со Смирновым еще в бытность замом министра. В 2009 году Артемовский оказался на пороге коммунальной катастрофы: перед отопительным сезоном ресурсоснабжающая компания перекрыла задвижки из-за многомиллионного долга, город отапливался углем. Но и его запасы подходили к концу. Губернатор Мишарин сам был из Артемовского и хотел помочь родному городу, поэтому отправил туда Смирнова. Тот прожил там девять месяцев, выполняя задачу, чтобы город пережил зиму. И выполнил. На благоустройстве парка в Нижнем Тагиле Фото: собеседник URA.RU Больше месяца Смирнов жил в 2014 году в Сухом Логу, где также была крупная коммунальная авария. Прорвало трубопровод, 35 тысяч человек остались без питьевой воды. И таких эпизодов было много. Как-то Смирнов даже получил от коллег в подарок походный набор с лопатой. «Смирнов очень много ездил по области, а проблем, накопленных в ЖКХ было гигантское количество. Казалось, что он знает каждый дом в каждом городе Свердловской области. К нему выходили возмущенные люди, он им исчерпывающе объяснял ситуацию. О своих поездках глав он никогда не информировал — это была его уловка. Он приезжал на объекты, узнавал о ситуации из первых рук, а потом вызывал к себе мэров, руководителей предприятий. Был строг и требователен», — описал третий собеседник агентства — среди глав городов. «Последний из той гвардии» Новость по теме «Пустили слезу»: в свердловском правительстве шокированы отставкой министра О работе министерства Смирнов и сам активно рассказывал в соцсетях, читал и реагировал на комментарии. Ему также удалось выстроить качественную систему взаимодействия не только с частным бизнесом и мэрами, но и со всеми членами правительства. Наблюдатели отмечают, что там нет ни одного человека, кто хотел бы его подсидеть, потому что знают — так, как Смирнов, сферу ЖКХ не понимает никто. «Он большой трудяга, мега-практик. Последний из той гвардии, которая выбирала путь общения с участниками отрасли вживую. Мог со всеми договориться, найти общий язык», — отметил один из опрошенных корреспондентом источников. Только за последние два года он получил несколько наград. В июле 2022-го его удостоили звания «Почетный энергетик», в октябре вручили знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. В 2024-м министр получил из рук губернатора знак отличия «За заслуги перед Отечеством» II степени, а под конец года благодарность от президента Владимира Путина. Уголовные дела Последний год для Смирнова выдался, вероятно, самым сложным. Все началось в апреле, когда силовики пришли за его замом Андреем Кислицыным. По версии следствия, Кислицын получил взятку от бывшего одногруппника, экс-депутата заксобрания Павла Мякишева в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставкой светильников в муниципалитеты). Оба сейчас находятся в СИЗО. Спустя несколько месяцев на допрос вызвали другого заместителя Смирнова — Игоря Чикризова, а в декабре чиновник подал в отставку. У Смирнова было еще два зама — Егор Свалов и Алексей Рубцов, последний сейчас исполняет обязанности министра. Сменщики Смирнова По данным URA.RU, конкретного кандидата у губернатора Евгения Куйвашева нет. Будет кастинг. Источники URA.RU по горячим следам называли фамилии полпреда главы региона в Северном округе Александра Вервейна (считается любимчиком Куйвашева), вице-мэра Екатеринбурга по ЖКХ Владимира Гейко, гендиректора регионального фонда капремонта Станислава Суханова. Рассматривают якобы и кого-то из мэров. Во время рабочей поездки с губернатором в Ирбит Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Второй день весь свердловский истеблишмент обсуждает отставку министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, внезапно написавшего заявление по собственному 13 января и перешедшего на работу в «Облкоммунэнерго». Резонанс вызван во многом тем, что чиновник был одним из старожилов правительства и считался едва ли не самым «народным» его представителем. Он первым из министров завел telegram-канал, где лично отвечал на вопросы, а к мэрам любил приезжать без предупреждений. Чем еще запомнится Николай Смирнов — в сбойке URA.RU. Смирнову 57 лет. Он окончил политехнический институт им. С. М. Кирова (ныне УрФУ им. Ельцина), получив специальность инженера-химика-технолога. На втором курсе ушел в армию, два года отслужил в танковых войсках в Германии, затем вернулся и продолжил учебу. Как он сам рассказывал в одном из интервью (информация об этом есть на сайте областного отделения «Единой России», в которой Смирнов состоит) является химиком в четвертом поколении. Причем его предки работали с известными учеными: прадед с Дмитрием Менделеевым, а дед — с Игорем Курчатовым. Мать будущего министра занималась научной деятельностью, а отец работал в проектном институте. И сам чиновник является кандидатом химических наук. С 1991 по 2003 годы работал в уральском отделении РАН, сначала стажером-исследователем, а затем младшим научным сотрудником института высокотемпературной электрохимии. В свердловское правительство Смирнов пришел в 2003 году. Начинал главным специалистом в отделе энерго- и ресурсосбережения областного министерства промышленности, затем возглавил его. В 2008-м, вспоминает свидетель тех событий, бывший на тот момент областным вице-премьером Виктор Штагер позвал его заместителем в министерство энергетики и ЖКХ, которое курировал. В этом статусе Смирнов проработал три года, а в 2011 году губернатор Александр Мишарин подписал указ о назначении его министром вместо Юрия Шевелева. Уникальность Смирнова в том, что к какой-то определенной группе влияния — на которую он был бы стабильно ориентирован и помогал — его причислить сложно. Одно время его ассоциировали с председателем правительства Денисом Паслером (2012—2016 годы), ныне губернатором Оренбургской области. Некоторые до сих пор называют Смирнова последним «паслеровским» министром. «Поэтому, когда Паслера убирали из правительства, были версии, что губернатор [Евгений Куйвашев] избавится от Смирнова. Однако тот своей работой сумел доказать, что служит интересам государства и региона, является эффективным менеджером. И отношение Куйвашева поменялось. До последнего дня он относился к Смирнову положительно», — знает коллега Смирнова. Смирнову досталась сложная отрасль, где постоянно не хватает денег, и все процессы он выстраивал лично. Вспоминают, что именно Смирнов начал активно привлекать инвесторов и федеральный бюджет к ремонту государственной и муниципальной инфраструктуры. И то, что многие малые города сейчас имеют нормальную систему водоснабжения, называют его заслугой. Когда началась программа переселения из ветхого и аварийного жилья, Свердловская область была в числе лидеров. «Ни один регион с такой скоростью эту программу не реализовывал, а все потому, что Смирнов выстраивал хорошие отношения с федеральным министерством. То есть он делал в принципе уникальные для Российской Федерации вещи, и другого такого министра, который притаскивал бы столько федеральных денег в жесткие сроки на проблемные проекты, не было. Когда Денис Владимирович [Паслер] руководил правительством, это был некий кумулятивный эффект: ряд вещей выстраивал он сам, другие — Смирнов, и эта совместная работа давала очень большой эффект. Но Николай Борисович это продолжал делать и после того, как Паслер ушел», — подтверждает уже другой собеседник URA.RU. Вспоминают и программу капремонта в многоквартирных домах. Найти подрядчиков в муниципалитетах было невозможно, а Смирнову удалось сформировать пул компаний, причем зачастую тем приходилось работать в сжатые сроки. Когда началась программа газификации, он лично договаривался с «Газпромом». «Это просто невероятно гигантский труд. Смирнов как министр решил ряд больших системных вопросов. Выстроенная им система до сих пор не идеальна и понятно, что после его ухода она одномоментно не рухнет. Но его уход — большая трагедия. И в первую очередь конечно пострадают малые города, потому что никто никогда не будет обращать на них внимание, никто не будет искать для них деньги», — добавил источник. Показательна история, которая произошла со Смирновым еще в бытность замом министра. В 2009 году Артемовский оказался на пороге коммунальной катастрофы: перед отопительным сезоном ресурсоснабжающая компания перекрыла задвижки из-за многомиллионного долга, город отапливался углем. Но и его запасы подходили к концу. Губернатор Мишарин сам был из Артемовского и хотел помочь родному городу, поэтому отправил туда Смирнова. Тот прожил там девять месяцев, выполняя задачу, чтобы город пережил зиму. И выполнил. Больше месяца Смирнов жил в 2014 году в Сухом Логу, где также была крупная коммунальная авария. Прорвало трубопровод, 35 тысяч человек остались без питьевой воды. И таких эпизодов было много. Как-то Смирнов даже получил от коллег в подарок походный набор с лопатой. «Смирнов очень много ездил по области, а проблем, накопленных в ЖКХ было гигантское количество. Казалось, что он знает каждый дом в каждом городе Свердловской области. К нему выходили возмущенные люди, он им исчерпывающе объяснял ситуацию. О своих поездках глав он никогда не информировал — это была его уловка. Он приезжал на объекты, узнавал о ситуации из первых рук, а потом вызывал к себе мэров, руководителей предприятий. Был строг и требователен», — описал третий собеседник агентства — среди глав городов. О работе министерства Смирнов и сам активно рассказывал в соцсетях, читал и реагировал на комментарии. Ему также удалось выстроить качественную систему взаимодействия не только с частным бизнесом и мэрами, но и со всеми членами правительства. Наблюдатели отмечают, что там нет ни одного человека, кто хотел бы его подсидеть, потому что знают — так, как Смирнов, сферу ЖКХ не понимает никто. «Он большой трудяга, мега-практик. Последний из той гвардии, которая выбирала путь общения с участниками отрасли вживую. Мог со всеми договориться, найти общий язык», — отметил один из опрошенных корреспондентом источников. Только за последние два года он получил несколько наград. В июле 2022-го его удостоили звания «Почетный энергетик», в октябре вручили знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. В 2024-м министр получил из рук губернатора знак отличия «За заслуги перед Отечеством» II степени, а под конец года благодарность от президента Владимира Путина. Последний год для Смирнова выдался, вероятно, самым сложным. Все началось в апреле, когда силовики пришли за его замом Андреем Кислицыным. По версии следствия, Кислицын получил взятку от бывшего одногруппника, экс-депутата заксобрания Павла Мякишева в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставкой светильников в муниципалитеты). Оба сейчас находятся в СИЗО. Спустя несколько месяцев на допрос вызвали другого заместителя Смирнова — Игоря Чикризова, а в декабре чиновник подал в отставку. У Смирнова было еще два зама — Егор Свалов и Алексей Рубцов, последний сейчас исполняет обязанности министра. По данным URA.RU, конкретного кандидата у губернатора Евгения Куйвашева нет. Будет кастинг. Источники URA.RU по горячим следам называли фамилии полпреда главы региона в Северном округе Александра Вервейна (считается любимчиком Куйвашева), вице-мэра Екатеринбурга по ЖКХ Владимира Гейко, гендиректора регионального фонда капремонта Станислава Суханова. Рассматривают якобы и кого-то из мэров.