22 апреля 2025

Пермский театр «У Моста» спектакль «А зори здесь тихие» покажет 9 мая в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Режиссер Сергей Федотов везет свой спектакль в Москву
Режиссер Сергей Федотов везет свой спектакль в Москву Фото:

Пермский театр «У Моста» День Победы отметит в Москве. В праздничные дни труппа покажет в столице свой спектакль «А зори здесь тихие» (12+) по повести Бориса Васильева.

«8 и 9 мая театр „У Моста“ в Москве представит премьеру „А зори здесь тихие“ Б. Васильева. Это совершенно особая постановка. Спектакль-реквием, трагическая кантата о погибших в священной войне», — отмечается в афише театра.

Спектакль «А зори здесь тихие» поставил художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов. Пермская премьера состоялась в мае 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский театр «У Моста» День Победы отметит в Москве. В праздничные дни труппа покажет в столице свой спектакль «А зори здесь тихие» (12+) по повести Бориса Васильева. «8 и 9 мая театр „У Моста“ в Москве представит премьеру „А зори здесь тихие“ Б. Васильева. Это совершенно особая постановка. Спектакль-реквием, трагическая кантата о погибших в священной войне», — отмечается в афише театра. Спектакль «А зори здесь тихие» поставил художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов. Пермская премьера состоялась в мае 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...