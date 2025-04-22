Пермский театр «У Моста» спектакль «А зори здесь тихие» покажет 9 мая в Москве

Режиссер Сергей Федотов везет свой спектакль в Москву
Пермский театр «У Моста» День Победы отметит в Москве. В праздничные дни труппа покажет в столице свой спектакль «А зори здесь тихие» (12+) по повести Бориса Васильева.
«8 и 9 мая театр „У Моста“ в Москве представит премьеру „А зори здесь тихие“ Б. Васильева. Это совершенно особая постановка. Спектакль-реквием, трагическая кантата о погибших в священной войне», — отмечается в афише театра.
Спектакль «А зори здесь тихие» поставил художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов. Пермская премьера состоялась в мае 2024 года.
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