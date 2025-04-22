Скандальный криминальный боец попал в колонию в Екатеринбурге

В Екатеринбурге посадили банду похитителей, вымогавшей деньги у бизнесмена

23 апреля 2025 в 12:51 Размер текста - 17 +

В числе фигурантов был известный в Екатеринбурге криминальный боец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге вынесли приговор Антону Терехину, известному в криминальных кругах по прозвищу Шаман. Он получил семь лет за похищение человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ) и вымогательство (ч. 3 ст. 163 УК РФ), сказали URA.RU в Кировском районном суде. Вместе с Терехиным приговор получили Олег Викулов (8,5 лет колонии строго режима), Денис Фазлитдинов (7,5 лет колонии), Марат Нафигин (8 лет 9 месяцев лишения свободы). «Фигуранты были взяты под стражу в зале суда», — отметили в инстанции. Эпизод, вменяемый мужчинам, произошел в 2020 года. По версии следствия, Терехин и остальные похитили челябинских коммерсантов, приехавших в столицу Урала. Бизнесменов избили и вымогали деньги. В 2023-м банду осудили, но позже приговор отменили, вернув дело на новое рассмотрение. Будет ли приговор обжалован второй раз, пока неизвестно. В этом году Терехин успел попасть в скандал с избиением бизнесмена. По мнению силовиков, друг Терехина Евгения Маруняк (Маруня) напали на коммерсанта в новогоднюю ночь. Сейчас, по данным URA.RU, против Маруни возбудили дело по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и отправили его в суд. Терехин стал свидетелем. О Терехине известно, что раньше он служил в СОБР. Его уволили, когда узнали, что он может быть связан с криминальными кругами. По слухам, Шаман якобы близок к ОПГ «Визовские». Также Терехина и Маруняка обвиняли в выбивании долгов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вынесли приговор Антону Терехину, известному в криминальных кругах по прозвищу Шаман. Он получил семь лет за похищение человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ) и вымогательство (ч. 3 ст. 163 УК РФ), сказали URA.RU в Кировском районном суде. Вместе с Терехиным приговор получили Олег Викулов (8,5 лет колонии строго режима), Денис Фазлитдинов (7,5 лет колонии), Марат Нафигин (8 лет 9 месяцев лишения свободы). «Фигуранты были взяты под стражу в зале суда», — отметили в инстанции. Эпизод, вменяемый мужчинам, произошел в 2020 года. По версии следствия, Терехин и остальные похитили челябинских коммерсантов, приехавших в столицу Урала. Бизнесменов избили и вымогали деньги. В 2023-м банду осудили, но позже приговор отменили, вернув дело на новое рассмотрение. Будет ли приговор обжалован второй раз, пока неизвестно. В этом году Терехин успел попасть в скандал с избиением бизнесмена. По мнению силовиков, друг Терехина Евгения Маруняк (Маруня) напали на коммерсанта в новогоднюю ночь. Сейчас, по данным URA.RU, против Маруни возбудили дело по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и отправили его в суд. Терехин стал свидетелем. О Терехине известно, что раньше он служил в СОБР. Его уволили, когда узнали, что он может быть связан с криминальными кругами. По слухам, Шаман якобы близок к ОПГ «Визовские». Также Терехина и Маруняка обвиняли в выбивании долгов.