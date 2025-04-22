В мэрии назвали число детей, отравившихся в школе Екатеринбурга

В Екатеринбурге признаки кишечной инфекции выявили у 43 учеников школы №178. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента образования городской администрации.
«В школе №178 проводится проверка пищеблока по факту жалоб родителей учеников начальной школы на признаки кишечной инфекции. Они были выявлены у 43 ребенка, двое из которых утром обратились в больницу, один уже отпущен домой», — рассказали в мэрии.
Об отравлении стало известно утром 23 апреля. В школе работает прокуратура и Роспотребнадзор. Правоохранители изучают документацию по организации питания в школе.
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