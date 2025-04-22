22 апреля 2025

В мэрии назвали число детей, отравившихся в школе Екатеринбурга

В Екатеринбурге признаки кишечной инфекции выявили у 43 учеников школы №178
© Служба новостей «URA.RU»
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В больницу пришлось обратиться двум школьникам
В больницу пришлось обратиться двум школьникам Фото:

В Екатеринбурге признаки кишечной инфекции выявили у 43 учеников школы №178. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента образования городской администрации.

«В школе №178 проводится проверка пищеблока по факту жалоб родителей учеников начальной школы на признаки кишечной инфекции. Они были выявлены у 43 ребенка, двое из которых утром обратились в больницу, один уже отпущен домой», — рассказали в мэрии.

Об отравлении стало известно утром 23 апреля. В школе работает прокуратура и Роспотребнадзор. Правоохранители изучают документацию по организации питания в школе.

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В Екатеринбурге признаки кишечной инфекции выявили у 43 учеников школы №178. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента образования городской администрации. «В школе №178 проводится проверка пищеблока по факту жалоб родителей учеников начальной школы на признаки кишечной инфекции. Они были выявлены у 43 ребенка, двое из которых утром обратились в больницу, один уже отпущен домой», — рассказали в мэрии. Об отравлении стало известно утром 23 апреля. В школе работает прокуратура и Роспотребнадзор. Правоохранители изучают документацию по организации питания в школе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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