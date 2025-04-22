Губернатор Курганской области Вадим Шумков получил федеральную поддержку на строительство моста-дублера через Транссибирскую магистраль в Заозерный микрорайон. Строительство начнется в следующем году и будет проходить в течении трех лет. На это выделили почти 6 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Шумков у себя в telegram-канале.
«Так, строительство моста через Транссиб с расширением дороги стоимостью почти 6 миллиардов мы уже видим в трехлетней программе. Строительство его начнется в следующем году», — пишет Шумков.
Ранее в Курганской области уже велись работы по восстановлению разрушенного паводком моста между селами Нагорское и Утятское, который после завершения строительства стал бесплатным и перешел в собственность муниципалитета. Тогда стоимость проекта составила около 300 миллионов рублей, а открытие переправы состоялось в мае 2024 года.
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