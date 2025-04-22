22 апреля 2025

В Пермском крае погиб пятимесячный младенец, оставленный матерью в ванной

© Служба новостей «URA.RU»
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Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате ведомства
Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате ведомства Фото:

В Кудымкаре (Пермский край) погиб пятимесячный младенец. Мать оставила его одного в ванной, где ребенок нахлебался воды. Региональный следком возбудил по данному факту уголовное дело (по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности).

«Следствием установлено, что 21 апреля 2025 года в дневное время при купании в ванной ребенок 2024 года рождения, оставшись без присмотра матери, погрузился в воду, в результате чего наступила его смерть. Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате ведомства», — сообщили URA.RU в СУ СКР по Пермскому краю. 

Соседи семьи в местных пабликах сообщают, что детей уже забирали у родителей. Однако затем снова возвращали.

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В Кудымкаре (Пермский край) погиб пятимесячный младенец. Мать оставила его одного в ванной, где ребенок нахлебался воды. Региональный следком возбудил по данному факту уголовное дело (по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности). «Следствием установлено, что 21 апреля 2025 года в дневное время при купании в ванной ребенок 2024 года рождения, оставшись без присмотра матери, погрузился в воду, в результате чего наступила его смерть. Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате ведомства», — сообщили URA.RU в СУ СКР по Пермскому краю.  Соседи семьи в местных пабликах сообщают, что детей уже забирали у родителей. Однако затем снова возвращали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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