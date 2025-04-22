Из Екатеринбурга станет еще больше прямых рейсов в Баку

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово будут чаще летать самолеты в Баку (столица Азербайджана). Прямые рейсы запускает авиакомпания Red Wings, рассказали в пресс-службе уральской авиагавани.
«Первый полет по маршруту состоится уже 4 июня. Авиакомпания будет выполнять рейсы два раза в неделю — по средам и пятницам. Путь займет три часа», — пояснили в Кольцово.
На данный момент прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку выполняют «Уральские авиалинии» и «Азербайджанские авиалинии». Первый перевозчик летает два раза в неделю, а второй — один раз.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!