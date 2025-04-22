22 апреля 2025

Из Екатеринбурга станет еще больше прямых рейсов в Баку

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс запланирован на начало июня
Первый рейс запланирован на начало июня Фото:

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово будут чаще летать самолеты в Баку (столица Азербайджана). Прямые рейсы запускает авиакомпания Red Wings, рассказали в пресс-службе уральской авиагавани.

«Первый полет по маршруту состоится уже 4 июня. Авиакомпания будет выполнять рейсы два раза в неделю — по средам и пятницам. Путь займет три часа», — пояснили в Кольцово.

На данный момент прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку выполняют «Уральские авиалинии» и «Азербайджанские авиалинии». Первый перевозчик летает два раза в неделю, а второй — один раз.

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Из екатеринбургского аэропорта Кольцово будут чаще летать самолеты в Баку (столица Азербайджана). Прямые рейсы запускает авиакомпания Red Wings, рассказали в пресс-службе уральской авиагавани. «Первый полет по маршруту состоится уже 4 июня. Авиакомпания будет выполнять рейсы два раза в неделю — по средам и пятницам. Путь займет три часа», — пояснили в Кольцово. На данный момент прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку выполняют «Уральские авиалинии» и «Азербайджанские авиалинии». Первый перевозчик летает два раза в неделю, а второй — один раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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