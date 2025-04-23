Блогершу Митрошину оставили под арестом и проверят на другие преступления

Чертановский районный суд Москвы продлил до 24 июня 2025 года срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег. Об этом сообщают журналисты из зала суда.
«Продлить срок нахождения под домашним арестом до 24 июня 2025 года», — огласил решение судья. Информацию об это передает РИА «Новости».
Митрошина просила избрать в отношении нее меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста. Как пояснил представитель следственных органов, блогер уже была опрошена в качестве обвиняемой, получены сведения о ее личности и финансово-хозяйственной деятельности.
«Закончить расследование по уголовному делу не представляется возможным… необходимо проанализировать сведения о финансово-хозяйственной деятельности по Митрошиной, в том числе на дополнительные эпизоды преступной деятельности», — заявил следователь. Следствие намерено проверить финансовые операции Митрошиной на предмет наличия дополнительных эпизодов преступлений.
Ранее в Сочи была задержана блогер Александра Митрошина. Девушке были предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от налогов. Следствие установило, что Митрошина осуществляла покупку недвижимости в столице, используя для этого денежные средства, происхождение которых связано с незаконной деятельностью.
Ранее суд запретил Митрошиной пользоваться интернетом под домашним арестом, передает RT. Ей также запретили контактировать со свидетелями и другими участниками расследования.
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