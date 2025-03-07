Блогер Александра Митрошина задержана из-за неуплаты налогов

Известная блогер Александра Митрошина была задержана по прилете в Сочи после того, как прибыла из Дубая. В отношении нее возбуждено уголовное дело столичным Следственным комитетом за неуплату налогов и отмывание денег, сообщают telegram-каналы.
«Еще одна блогер — миллионник, Александра Митрошина, задержана за неуплату налогов. У нее — 127 миллионов рублей», — пишет telegram-канал 112. По данным канала, блогер использовала незаконно полученные средства для покупки недвижимости в Москве.
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