Блогер Александра Митрошина задержана из-за неуплаты налогов

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Сашу Митрошину задержали в Сочи
Сашу Митрошину задержали в Сочи Фото:

Известная блогер Александра Митрошина была задержана по прилете в Сочи после того, как прибыла из Дубая. В отношении нее возбуждено уголовное дело столичным Следственным комитетом за неуплату налогов и отмывание денег, сообщают telegram-каналы.

«Еще одна блогер — миллионник, Александра Митрошина, задержана за неуплату налогов. У нее — 127 миллионов рублей», — пишет telegram-канал 112. По данным канала, блогер использовала незаконно полученные средства для покупки недвижимости в Москве.

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Известная блогер Александра Митрошина была задержана по прилете в Сочи после того, как прибыла из Дубая. В отношении нее возбуждено уголовное дело столичным Следственным комитетом за неуплату налогов и отмывание денег, сообщают telegram-каналы. «Еще одна блогер — миллионник, Александра Митрошина, задержана за неуплату налогов. У нее — 127 миллионов рублей», — пишет telegram-канал 112. По данным канала, блогер использовала незаконно полученные средства для покупки недвижимости в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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