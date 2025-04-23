В Тамбовской области автомобиль наехал на группу пешеходов, четверо пострадали

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В Тамбовской области легковой автомобиль в резался в пешеходов
В Тамбовской области легковой автомобиль в резался в пешеходов Фото:

В Мичуринске Тамбовской области автомобиль Lada Priora наехал на группу пешеходов на переходе, в результате чего пострадали четыре человека. Инцидент произошел у здания главной почты на улице Интернациональная, всего в ста метрах от районной администрации. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Lada Priora влетела в толпу людей на пешеходном переходе в Мичуринске Тамбовской области. Четыре человека пострадали», — говорится в сообщении. По данным источника, за рулем автомобиля находился 45-летний мужчина, которого прохожие задержали до приезда сотрудников полиции. Среди пострадавших оказались пожилые люди и 17-летний подросток. Все они госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, ушибами грудной клетки и ссадинами.

Согласно предварительной информации, водителем автомобиля якобы оказался сотрудник Росгвардии с фамилией Наркоцкий. Его задержали прохожие до приезда полиции. После ДТП одного из пешеходов отбросило под другой автомобиль. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами.

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В Мичуринске Тамбовской области автомобиль Lada Priora наехал на группу пешеходов на переходе, в результате чего пострадали четыре человека. Инцидент произошел у здания главной почты на улице Интернациональная, всего в ста метрах от районной администрации. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Lada Priora влетела в толпу людей на пешеходном переходе в Мичуринске Тамбовской области. Четыре человека пострадали», — говорится в сообщении. По данным источника, за рулем автомобиля находился 45-летний мужчина, которого прохожие задержали до приезда сотрудников полиции. Среди пострадавших оказались пожилые люди и 17-летний подросток. Все они госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, ушибами грудной клетки и ссадинами. Согласно предварительной информации, водителем автомобиля якобы оказался сотрудник Росгвардии с фамилией Наркоцкий. Его задержали прохожие до приезда полиции. После ДТП одного из пешеходов отбросило под другой автомобиль. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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