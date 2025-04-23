В Пермском крае упало количество разводов

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В Пермском крае поженились 2 822 пары
В Пермском крае поженились 2 822 пары Фото:

Количество разводов в Пермском крае сократилось на 36%. При этом число браков выросло на 15%. Информация содержится на сайте краевого комитета ЗАГС.

«За первый квартал 2025 года в Пермском крае развелись 1 794 пары, что на 36% меньше, чем с января по март прошлого года. Тогда распались 2 782 семьи. Число браков выросло на 15%. В 2025 году в регионе поженились 2 822 пары против 2 462 годом ранее», — следует из статистики краевого комитета ЗАГС.

Ранее URA.RU рассказывало о необычных именах, которые пермяки выбирали для своих детей в этом году. В список вошли такие имена, как Каролина-Леонор, Юсрия, Самуэль.

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Количество разводов в Пермском крае сократилось на 36%. При этом число браков выросло на 15%. Информация содержится на сайте краевого комитета ЗАГС. «За первый квартал 2025 года в Пермском крае развелись 1 794 пары, что на 36% меньше, чем с января по март прошлого года. Тогда распались 2 782 семьи. Число браков выросло на 15%. В 2025 году в регионе поженились 2 822 пары против 2 462 годом ранее», — следует из статистики краевого комитета ЗАГС. Ранее URA.RU рассказывало о необычных именах, которые пермяки выбирали для своих детей в этом году. В список вошли такие имена, как Каролина-Леонор, Юсрия, Самуэль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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