В Пермском крае упало количество разводов

Количество разводов в Пермском крае сократилось на 36%. При этом число браков выросло на 15%. Информация содержится на сайте краевого комитета ЗАГС.
«За первый квартал 2025 года в Пермском крае развелись 1 794 пары, что на 36% меньше, чем с января по март прошлого года. Тогда распались 2 782 семьи. Число браков выросло на 15%. В 2025 году в регионе поженились 2 822 пары против 2 462 годом ранее», — следует из статистики краевого комитета ЗАГС.
Ранее URA.RU рассказывало о необычных именах, которые пермяки выбирали для своих детей в этом году. В список вошли такие имена, как Каролина-Леонор, Юсрия, Самуэль.
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