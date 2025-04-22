В Ленобласти преступник зарезал ножом полицейского при задержании

В Кингисеппе Ленинградской области сотрудника полиции смертельно ранили ножом при задержании подозреваемого. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«При попытке задержания злоумышленник нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся», — пишет Ирина Волк в официальном telegram-канале. Она пояснила, что у дома 22 по проспекту Карла Маркса, 24-летний оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых попытался задержать мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым за совершение противоправных действий.
Для задержания нападавшего по тревоге был поднят весь личный состав полиции Кингисеппского района. Ориентировка на подозреваемого также направлена в подразделения полиции соседних районов Ленинградской области. В настоящее время ведутся активные розыскные мероприятия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.