22 апреля 2025
21 апреля 2025

В Ленобласти преступник зарезал ножом полицейского при задержании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для задержания нападавшего по тревоге был поднят весь личный состав полиции Кингисеппского района
Для задержания нападавшего по тревоге был поднят весь личный состав полиции Кингисеппского района Фото:

В Кингисеппе Ленинградской области сотрудника полиции смертельно ранили ножом при задержании подозреваемого. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«При попытке задержания злоумышленник нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся», — пишет Ирина Волк в официальном telegram-канале. Она пояснила, что у дома 22 по проспекту Карла Маркса, 24-летний оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых попытался задержать мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым за совершение противоправных действий.

Для задержания нападавшего по тревоге был поднят весь личный состав полиции Кингисеппского района. Ориентировка на подозреваемого также направлена в подразделения полиции соседних районов Ленинградской области. В настоящее время ведутся активные розыскные мероприятия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кингисеппе Ленинградской области сотрудника полиции смертельно ранили ножом при задержании подозреваемого. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. «При попытке задержания злоумышленник нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся», — пишет Ирина Волк в официальном telegram-канале. Она пояснила, что у дома 22 по проспекту Карла Маркса, 24-летний оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых попытался задержать мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым за совершение противоправных действий. Для задержания нападавшего по тревоге был поднят весь личный состав полиции Кингисеппского района. Ориентировка на подозреваемого также направлена в подразделения полиции соседних районов Ленинградской области. В настоящее время ведутся активные розыскные мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...