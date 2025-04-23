Путин обозначил приоритетную задачу в зоне СВО

Путин: обеспечение армии современным вооружением — безусловный приоритет
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Путин заявил, что обеспечить вооружением войска в зоне СВО, это безусловный приоритет государства
Путин заявил, что обеспечить вооружением войска в зоне СВО, это безусловный приоритет государства Фото:

Обеспечение войск, участвующих в специальной военной операции, современными вооружениями и техникой остается безусловным приоритетом государства. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Проанализируем, как выполняются поручения и указания по поставкам в войска наиболее востребованных образцов вооружения, техники и средств поражения, причем не только в подразделения, участвующие в специальной военной операции, что является безусловным приоритетом, но и в целом в войска, в армию, на флот», — отметил глава государства. Об этом он сообщил на заседании военно-промышленной комиссии, трансляцию которого вел Кремль. 

Ранее российский лидер в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом дал четко понять, что СВО будет продолжаться, пока Россия не достигнет всех поставленных целей или их части. Он позже предрек, что победа в СВО будет за Россией.

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Обеспечение войск, участвующих в специальной военной операции, современными вооружениями и техникой остается безусловным приоритетом государства. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Проанализируем, как выполняются поручения и указания по поставкам в войска наиболее востребованных образцов вооружения, техники и средств поражения, причем не только в подразделения, участвующие в специальной военной операции, что является безусловным приоритетом, но и в целом в войска, в армию, на флот», — отметил глава государства. Об этом он сообщил на заседании военно-промышленной комиссии, трансляцию которого вел Кремль.  Ранее российский лидер в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом дал четко понять, что СВО будет продолжаться, пока Россия не достигнет всех поставленных целей или их части. Он позже предрек, что победа в СВО будет за Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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