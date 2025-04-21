Путин: победа в СВО будет за Россией

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Путин заявил, что РФ победит и достигнет всех поставленных целей в спецоперации
Путин заявил, что РФ победит и достигнет всех поставленных целей в спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия одержит победу в спецоперации и никто в этом не сомневается. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главами муниципалитетов, слушая доклад главы Старобельского муниципального округа ЛНР Владимира Чернева, который завершил его словами «победа будет за Россией». 

«Никто в этом не сомневается. И хорошо, что вы нам об этом, как человек с боевым опытом, напоминаете», — заявил Путин во время встречи. Его слова передает ТАСС.

Ранее российский лидер в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом дал четко понять, что СВО будет продолжаться, пока Россия не достигнет всех поставленных целей или их части. Также аналитики, близкие к американскому правительству, заявили, что Путин не проявил ожидаемой гибкости по территориальным вопросам, пишет деловое издание «Взгляд». 

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Россия одержит победу в спецоперации и никто в этом не сомневается. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главами муниципалитетов, слушая доклад главы Старобельского муниципального округа ЛНР Владимира Чернева, который завершил его словами «победа будет за Россией».  «Никто в этом не сомневается. И хорошо, что вы нам об этом, как человек с боевым опытом, напоминаете», — заявил Путин во время встречи. Его слова передает ТАСС. Ранее российский лидер в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом дал четко понять, что СВО будет продолжаться, пока Россия не достигнет всех поставленных целей или их части. Также аналитики, близкие к американскому правительству, заявили, что Путин не проявил ожидаемой гибкости по территориальным вопросам, пишет деловое издание «Взгляд». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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