Елабугу атаковали беспилотники ВСУ: карта СВО 23 апреля

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 апреля атаковали беспилотниками Елабугу (Татарстан). Об этом сообщили местные жители.
На фронте тем временем идут ожесточенные бои в Курской области за населенный пункт Горналь. Российской армии удалось выбить противника из местного монастыря, однако само село все еще находится под частичным контролем ВСУ. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Курское направление
В Курской области в ходе ожесточенных боев освобожден Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Само село еще находится под частичной оккупацией украинских формирований.
Украинские силы в этом регионе сохраняют тактическое преимущество, активно используя дроны и артиллерию. В Курской области российские штурмовые группы освободили предпоследний населенный пункт, и сейчас идет зачистка Олешни от украинского присутствия.
Кроме того, минувшей ночью три беспилотника ВСУ атаковали село Большое Солдатское в Курской области, повредив три частных дома и полностью уничтожив два. Также сгорело здание сельсовета. Пострадавших нет. Врио губернатора Александр Хинштейн призвал жителей быть бдительными и заботиться о безопасности.
Белгородское направление
В Белгородском приграничье штурмовые группы ВСУ пытались просочиться в сторону Поповки и Демидовки, совершив четыре атаки, однако все группы были уничтожены артиллерией. В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили два украинских дрона над регионом.
В результате атаки в Шаховке была ранена женщина, в Косилово пострадали четыре человека, а в Сергиевке погиб водитель КАМАЗа. От ударов дронов ВСУ также пострадали населенные пункты Казинка, Почаево, Новая Таволжанка, Шаховка, Грузское, Илек-Кошары, Графовка, Октябрьский и Чайки.
Сумское направление
В Сумской области в районе села Степное ВС РФ нанесли удар по украинскому аэродрому и цеху производства БПЛА. По данным Минобороны РФ, российские войска также атаковали место стоянки РСЗО Vampire. Кроме того, удары были нанесены по временным базам ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.
Купянское направление
Российские войска возобновили наступление в районе Купянска, активизировавшись в населенных пунктах Григоревка, Кондрашовка, Кучеровка, Петропавловка, Ивановка и Колесниковка. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что украинские силы также усилили активность и пытаются контратаковать, но безуспешно.
Донецкое направление
Минобороны РФ также сообщило об освобождении Сухой Балки и успехах штурмовых подразделений в районе Тарасовки. Помимо прочего, российские войска возобновили боевые действия для охвата узла обороны Покровск-Мирноград-Миролюбовка с юга. На южно-донецком направлении бойцы ВС РФ продвигаются к Богатырю и Отрадному, занимая опорные пункты противника, несмотря на его контратаки с использованием бронетехники.
Запорожское направление
На Запорожском направлении российские войска укрепляют позиции в Малой Токмачке. В районах Малых Щербаков, Щербаков и Степового ситуация остается прежней, продолжаются бои.
Херсонское направление
В Херсонской области украинские военные обстреляли автомобиль возле Новой Маячки, в результате чего водитель и пассажир получили тяжелые ранения. Также атакам подверглись Таврия, Алешки, Новая Каховка, Таврийск, Днепряны, Большие Копани, Казачьи Лагеря, Каиры, Корсунка и Саги.
Атаки беспилотников по регионам РФ
По сообщениям местных жителей, в Елабуге (Республика Татарстан) системы ПВО сбили беспилотники ВСУ. В Нижнекамске аэропорт был дважды закрыт для приема и отправки рейсов. Кроме того, по словам представителя Росавиации Артема Кореняко, в Казани с 12:45 по московскому времени введены ограничения на выполнение полетов.
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