Марочко: ВС РФ активизировались в Харьковской области

Российские войска возобновили наступательные действия в нескольких населенных пунктов под Купянском Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«ВС РФ возобновили накаты на украинские позиции в районах населенных пунктов Кондрашовка, Кучеровка, Петропавловка, Ивановка и Колесниковка», — заявил Марочко в беседе с агентством ТАСС. По его словам, российские подразделения активизировались на тех участках фронта, где ранее отмечалось относительное затишье. Помимо этого, военный эксперт отметил, что украинские войска также усилили свою активность на данном направлении и предпринимают попытки контратаковать российские позиции, однако эти действия, по его словам, остаются безуспешными.
Ранее сообщалось, что после серии атак российских войск украинские подразделения были вынуждены отступить и перегруппироваться на вторую линию обороны в районе Купянска. На некоторых участках фронта межпозиционное пространство увеличилось до трех километров, а попытки ВСУ вернуть утраченные позиции оказались безуспешными из-за активных действий российской артиллерии и беспилотников. В конце марта российские власти также заявляли о продвижении войск в этом направлении и окружении украинских подразделений.
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