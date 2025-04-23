Россия ударила по украинскому аэродрому и цеху производства БПЛА

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ВС РФ поразили военный аэродром противника
ВС РФ поразили военный аэродром противника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по украинскому аэродрому и цеху производства БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, промышленным предприятиям, выпускающим военную продукцию», — сообщили в Министерстве обороны РФ. Информацию об этом представители российского оборонного ведомства разместили в своем telegram-канале.

Также уточняется, что среди целей ВС РФ было также место стоянки вражеского РСЗО Vampire и цеха по производству (БПЛА). Также нанесены удары по временным базам подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 различных районах.

Ранее стало известно о том, что танковые экипажи на Т-80БВ из состава группировки «Север» нанесли удары по замаскированным позициям и личному составу противника на приграничной территории Курской области. Кроме того, в ходе наступательных операций подразделений группировки войск «Южная» был освобожден населенный пункт Тарасовка, расположенный в Донецкой Народной Республике.

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Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по украинскому аэродрому и цеху производства БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, промышленным предприятиям, выпускающим военную продукцию», — сообщили в Министерстве обороны РФ. Информацию об этом представители российского оборонного ведомства разместили в своем telegram-канале. Также уточняется, что среди целей ВС РФ было также место стоянки вражеского РСЗО Vampire и цеха по производству (БПЛА). Также нанесены удары по временным базам подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 различных районах. Ранее стало известно о том, что танковые экипажи на Т-80БВ из состава группировки «Север» нанесли удары по замаскированным позициям и личному составу противника на приграничной территории Курской области. Кроме того, в ходе наступательных операций подразделений группировки войск «Южная» был освобожден населенный пункт Тарасовка, расположенный в Донецкой Народной Республике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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