Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по украинскому аэродрому и цеху производства БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, промышленным предприятиям, выпускающим военную продукцию», — сообщили в Министерстве обороны РФ. Информацию об этом представители российского оборонного ведомства разместили в своем telegram-канале.
Также уточняется, что среди целей ВС РФ было также место стоянки вражеского РСЗО Vampire и цеха по производству (БПЛА). Также нанесены удары по временным базам подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 различных районах.
Ранее стало известно о том, что танковые экипажи на Т-80БВ из состава группировки «Север» нанесли удары по замаскированным позициям и личному составу противника на приграничной территории Курской области. Кроме того, в ходе наступательных операций подразделений группировки войск «Южная» был освобожден населенный пункт Тарасовка, расположенный в Донецкой Народной Республике.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.