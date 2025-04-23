Белый дом объявил о «финальных шагах» к завершению боев на Украине

В США заявили о необходимости предпринять финальные шаги для завершения боевых действий на Украине и «заморозить границу на уровне, близком к нынешнему». С таким мнением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Нынешние линии, где-то близко к ним, — это то, где вы в конечном итоге, я думаю, будете проводить новые линии в конфликте», — заявил вице-президент США. Его слова передает Bloomberg. Вэнс отметил, что Вашингтон ждет скорого разрешения конфликта, принятия «финальных шагов».
Вице-президент Вэнс отметил, что Вашингтон предложил России и Украине конкретный путь к мирному соглашению, и теперь ожидает их ответа. Он отметил, что Соединенные Штаты готовы выйти из процесса урегулирования, если стороны не примут их предложение.
Вэнс также добавил, что предполагаемое соглашение подразумевает отказ обеих сторон от части территорий, которые они сейчас контролируют. Он отметил, что США предложили «заморозить границу на уровне, близком к нынешнему».
Киев настаивает на возвращении всех территорий, взятых Россией с 2014 года, включая Крым, а также земель перешедших под контроль РФ в феврале 2022 года. В РФ территории признаны частью страны.
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