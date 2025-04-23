Во время «Библионочи» челябинцам предложат пожениться в красивую дату

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Челябинцам предлагают провести церемонию бракосочетания в библиотеке
Челябинцам предлагают провести церемонию бракосочетания в библиотеке Фото:

Влюбленным парам Челябинска предлагают зарегистрировать брак 25 июля 2025 года в библиотеке имени Пушкина. Это решение было принято из-за большого спроса на красивую дату. Подать заявление можно будет 25 апреля во время акции «Библионочь», сообщили в комитете по делам ЗАГС Челябинской области.

«Сделайте свою свадьбу уникальной — зарегистрируйте брак 25 июля в Пушкинском зале Центральной библиотеки имени Пушкина. Дата покорила сотни влюбленных пар Челябинска. На регистрацию брака в этот день уже подано 424 заявления, но из-за ажиотажа мест в ЗАГСах уже не хватает», — отметили в telegram-канале комитета.

Подать заявление на регистрацию брака в Пушкинском зале можно будет 25 апреля с 17:00 до 19:00 в рамках акции «Библионочь-2025». Организаторы уточняют, что количество мест на регистрацию ограничено.

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Влюбленным парам Челябинска предлагают зарегистрировать брак 25 июля 2025 года в библиотеке имени Пушкина. Это решение было принято из-за большого спроса на красивую дату. Подать заявление можно будет 25 апреля во время акции «Библионочь», сообщили в комитете по делам ЗАГС Челябинской области. «Сделайте свою свадьбу уникальной — зарегистрируйте брак 25 июля в Пушкинском зале Центральной библиотеки имени Пушкина. Дата покорила сотни влюбленных пар Челябинска. На регистрацию брака в этот день уже подано 424 заявления, но из-за ажиотажа мест в ЗАГСах уже не хватает», — отметили в telegram-канале комитета. Подать заявление на регистрацию брака в Пушкинском зале можно будет 25 апреля с 17:00 до 19:00 в рамках акции «Библионочь-2025». Организаторы уточняют, что количество мест на регистрацию ограничено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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