Коммерческие агенты в Челябинской области зарабатывают больше 109 тысяч рублей. Скрин

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Спрос на коммерческих агентов в регионе увеличился в 3,4 раза
Спрос на коммерческих агентов в регионе увеличился в 3,4 раза Фото:

В Челябинской области в первом квартале 2025 года самыми популярными офисными специалистами стали коммерческие агенты. Спрос на них вырос в 3,4 раза, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«В первом квартале 2025 года наибольший прирост числа вакансий в Челябинской области наблюдается для коммерческих агентов — спрос на этих специалистов вырос более чем в 3,4 раза, на 236%, а средние предлагаемые зарплаты достигли 109 250 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе.

Коммерческие агенты продвигают товары и услуги, заключают сделки. Основной доход они получают от процентов от сделок и от бонусов за перевыполнение плана. При расчете средних зарплатных предложений таких офисных сотрудников учитывались суммы, указанные в вакансиях начинающих специалистов с опытом работы до трех лет.

В Челябинске коммерческие агенты в среднем зарабатывают 109 250 рублей в месяц
В Челябинске коммерческие агенты в среднем зарабатывают 109 250 рублей в месяц
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В Челябинской области в первом квартале 2025 года самыми популярными офисными специалистами стали коммерческие агенты. Спрос на них вырос в 3,4 раза, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В первом квартале 2025 года наибольший прирост числа вакансий в Челябинской области наблюдается для коммерческих агентов — спрос на этих специалистов вырос более чем в 3,4 раза, на 236%, а средние предлагаемые зарплаты достигли 109 250 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе. Коммерческие агенты продвигают товары и услуги, заключают сделки. Основной доход они получают от процентов от сделок и от бонусов за перевыполнение плана. При расчете средних зарплатных предложений таких офисных сотрудников учитывались суммы, указанные в вакансиях начинающих специалистов с опытом работы до трех лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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