В Челябинской области в первом квартале 2025 года самыми популярными офисными специалистами стали коммерческие агенты. Спрос на них вырос в 3,4 раза, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«В первом квартале 2025 года наибольший прирост числа вакансий в Челябинской области наблюдается для коммерческих агентов — спрос на этих специалистов вырос более чем в 3,4 раза, на 236%, а средние предлагаемые зарплаты достигли 109 250 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе.
Коммерческие агенты продвигают товары и услуги, заключают сделки. Основной доход они получают от процентов от сделок и от бонусов за перевыполнение плана. При расчете средних зарплатных предложений таких офисных сотрудников учитывались суммы, указанные в вакансиях начинающих специалистов с опытом работы до трех лет.
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