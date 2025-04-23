23 апреля 2025

Директор уральского вуза объяснил православные пения на ученом совете

Глава УИУ РАНХиГС Гущин пригласил священников на совещание
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Олега Гущина, практика не является регулярной
По словам Олега Гущина, практика не является регулярной Фото:

Православные пения на ученом совете уральского филиала РАНХиГС были только один раз — в честь Пасхи. Так духовная семинария традиционно решила поздравить руководство вуза, рассказал URA.RU директор филиала Олег Гущин.

Видео с пасхальными песнопениями перед началом совещания распространилось накануне в Telegram. «У ректора духовной семинарии иеромонаха Корнилия [Зайцева] есть традиция поздравлять с Пасхой ректоров. <…> Он предложил поздравить и наш вуз. Я решил, что это будет не страшно, если он поздравит не только меня, но и ученый совет. Кто-то на заседании снял видео, а потом уже пошли различные реакции», — сказал Гущин. По его словам, многим участникам совета понравилось.

Гущин также подчеркнул, что в филиале не практикуется регулярное пение на заседаниях. «Это было просто желание поздравить с Пасхой. У нас подписано соглашение с митрополитом [Евгением] о духовном воспитании студентов. Есть и прикрепление духовников к вузам», — отметил глава института.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Православные пения на ученом совете уральского филиала РАНХиГС были только один раз — в честь Пасхи. Так духовная семинария традиционно решила поздравить руководство вуза, рассказал URA.RU директор филиала Олег Гущин. Видео с пасхальными песнопениями перед началом совещания распространилось накануне в Telegram. «У ректора духовной семинарии иеромонаха Корнилия [Зайцева] есть традиция поздравлять с Пасхой ректоров. <…> Он предложил поздравить и наш вуз. Я решил, что это будет не страшно, если он поздравит не только меня, но и ученый совет. Кто-то на заседании снял видео, а потом уже пошли различные реакции», — сказал Гущин. По его словам, многим участникам совета понравилось. Гущин также подчеркнул, что в филиале не практикуется регулярное пение на заседаниях. «Это было просто желание поздравить с Пасхой. У нас подписано соглашение с митрополитом [Евгением] о духовном воспитании студентов. Есть и прикрепление духовников к вузам», — отметил глава института.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...