Директор уральского вуза объяснил православные пения на ученом совете

Православные пения на ученом совете уральского филиала РАНХиГС были только один раз — в честь Пасхи. Так духовная семинария традиционно решила поздравить руководство вуза, рассказал URA.RU директор филиала Олег Гущин.
Видео с пасхальными песнопениями перед началом совещания распространилось накануне в Telegram. «У ректора духовной семинарии иеромонаха Корнилия [Зайцева] есть традиция поздравлять с Пасхой ректоров. <…> Он предложил поздравить и наш вуз. Я решил, что это будет не страшно, если он поздравит не только меня, но и ученый совет. Кто-то на заседании снял видео, а потом уже пошли различные реакции», — сказал Гущин. По его словам, многим участникам совета понравилось.
Гущин также подчеркнул, что в филиале не практикуется регулярное пение на заседаниях. «Это было просто желание поздравить с Пасхой. У нас подписано соглашение с митрополитом [Евгением] о духовном воспитании студентов. Есть и прикрепление духовников к вузам», — отметил глава института.
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