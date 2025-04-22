22 апреля 2025

Бастрыкин требует ускорить расследование дела об отказе лечения ребенка в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на врачей Нефтеюганска
Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на врачей Нефтеюганска Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на врачей Нефтеюганска, оказавших несвоевременную медицинскую помощь четырехлетнему ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО — Югре Михаилу Мокшину и ФГКУ „Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации“ ускорить расследование уголовного дела и производство судебной экспертизы», — сказано в сообщении. Дело поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Бабушка девочки сообщила о затянувшемся расследовании дела. Еще в августе 2020 года, она обратились в больницу из-за болей в животе у внучки, однако тогда ребенку было отказано в госпитализации, что привело к тяжелым последствиям.

Здоровье ребенка сильно ухудшилось, так как операцию провели несвоевременно, однако виновные до сих пор не привлечены к ответственности. При этом Бастрыкин уже ставил ситуацию на контроль.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на врачей Нефтеюганска, оказавших несвоевременную медицинскую помощь четырехлетнему ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. «Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО — Югре Михаилу Мокшину и ФГКУ „Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации“ ускорить расследование уголовного дела и производство судебной экспертизы», — сказано в сообщении. Дело поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. Бабушка девочки сообщила о затянувшемся расследовании дела. Еще в августе 2020 года, она обратились в больницу из-за болей в животе у внучки, однако тогда ребенку было отказано в госпитализации, что привело к тяжелым последствиям. Здоровье ребенка сильно ухудшилось, так как операцию провели несвоевременно, однако виновные до сих пор не привлечены к ответственности. При этом Бастрыкин уже ставил ситуацию на контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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