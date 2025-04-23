«Сидим, пьем кофе»: сотрудник ТРЦ в Москва-Сити рассказал URA.RU об обстановке после взрыва

Сотрудник торгового центра «Афимолл Сити», расположенного в деловом районе «Москва-Сити», сообщил URA.RU, что после происшествия на подземной парковке в ТЦ сохраняется спокойная обстановка. По его словам, никакой эвакуации посетителей не проводилось, торговый комплекс продолжает работать в штатном режиме.
«Атмосфера в ТЦ стабильная, паники нет. Никакой эвакуации нет, сидят люди, пьют кофе. Суматохи нет», — сообщил сотрудник ТРЦ URA.RU. Он уточнил, что не смотря на близость к парковке, не было слышно даже хлопка.
Ранее сообщалось, на подземной парковке в деловом центре «Москва-Сити» начался пожар. Ранее сообщалось, что возгорание началось из-за взрыва авто.
Пожар на подземной парковке уже удалось потушить. На месте работают пожарные расчеты и скорая помощь. Как заявила одна из сотрудников ТЦ, посетителей и персонал эвакуировали, поскольку здание торгового центра непосредственно прилегает к парковочной зоне.
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