«Сидим, пьем кофе»: сотрудник ТРЦ в Москва-Сити рассказал URA.RU об обстановке после взрыва

Сотрудник ТЦ «Афимолл Сити»: после пожара на парковке паники нет
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Паники в ТЦ в «Москва-Сити» , рядом с которым на парковке прогремел взрыв, паники нет, люди сидят внутри, пьют кофе
Паники в ТЦ в «Москва-Сити» , рядом с которым на парковке прогремел взрыв, паники нет, люди сидят внутри, пьют кофе Фото:

Сотрудник торгового центра «Афимолл Сити», расположенного в деловом районе «Москва-Сити», сообщил URA.RU, что после происшествия на подземной парковке в ТЦ сохраняется спокойная обстановка. По его словам, никакой эвакуации посетителей не проводилось, торговый комплекс продолжает работать в штатном режиме.

«Атмосфера в ТЦ стабильная, паники нет. Никакой эвакуации нет, сидят люди, пьют кофе. Суматохи нет», — сообщил сотрудник ТРЦ URA.RU. Он уточнил, что не смотря на близость к парковке, не было слышно даже хлопка.

Ранее сообщалось, на подземной парковке в деловом центре «Москва-Сити» начался пожар. Ранее сообщалось, что возгорание началось из-за взрыва авто.

Пожар на подземной парковке уже  удалось потушить. На месте работают пожарные расчеты и скорая помощь. Как заявила одна из сотрудников ТЦ, посетителей и персонал эвакуировали, поскольку здание торгового центра непосредственно прилегает к парковочной зоне.

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Сотрудник торгового центра «Афимолл Сити», расположенного в деловом районе «Москва-Сити», сообщил URA.RU, что после происшествия на подземной парковке в ТЦ сохраняется спокойная обстановка. По его словам, никакой эвакуации посетителей не проводилось, торговый комплекс продолжает работать в штатном режиме. «Атмосфера в ТЦ стабильная, паники нет. Никакой эвакуации нет, сидят люди, пьют кофе. Суматохи нет», — сообщил сотрудник ТРЦ URA.RU. Он уточнил, что не смотря на близость к парковке, не было слышно даже хлопка. Ранее сообщалось, на подземной парковке в деловом центре «Москва-Сити» начался пожар. Ранее сообщалось, что возгорание началось из-за взрыва авто. Пожар на подземной парковке уже  удалось потушить. На месте работают пожарные расчеты и скорая помощь. Как заявила одна из сотрудников ТЦ, посетителей и персонал эвакуировали, поскольку здание торгового центра непосредственно прилегает к парковочной зоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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