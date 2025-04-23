Школы без ремонта мешают курганским депутатам готовиться к выборам в облдуму

Депутатам Курганской облдумы не хватает результатов по ремонту учебных заведений в муниципальных округах региона на фоне подготовки к выборам. Вопросы об этом подняли народные избранники Александр Обласов и Валерий Порубов на заседании думы, передает корреспондент URA.RU.
«Сейчас поедем встречаться с людьми. Конечно, благодарят за новый спортзал, но и не забывают, что ремонта в школе не было уже три года», — отметил депутат от Куртамышского округа Александр Обласов. Речь шла о школе в селе Верхнем (Куртамышский округ), по которой до сих пор не завершена проектно-сметная документация.
Директор департамента образования Андрей Кочеров сообщил, что проектная документация по школе в Верхнем пересчитывается. «За лето построили спортзал — это уже показатель, что про объект не забыли», — прокомментировал он. Также, по его словам, часть освободившихся помещений можно перепрофилировать под учебные классы. По словам Кочерова, в департаменте рассчитывают завести объект под капремонт к 2026–2027 году.
К обсуждению подключился также депутат Валерий Порубов. Он напомнил про губернаторскую кадетскую школу в Шадринске, где капремонт также откладывается. «Смета готова, но ее финансовая составляющая уже теряет актуальность. Почему в Куртамыше нашли средства, а у нас все сдвигается дальше?» — спросил Порубов.
Глава депобра Андрей Кочеров ответил, что по шадринской школе заявка направлена, а лимит по финансированию одного объекта — 120 миллионов рублей. «Будем стараться продвинуть, размещение детей на время ремонта уже проработано», — добавил он на заседании облдумы.
Ранее URA.RU писало, что выборы в Курганскую областную думу пройдут 14 сентября 2025 года. Жителям региона предстоит избрать 34 депутата.
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