23 апреля 2025

Школы без ремонта мешают курганским депутатам готовиться к выборам в облдуму

© Служба новостей «URA.RU»
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В курганской облдуме депутаты пожаловались на школы, которые долго ремонтируют
В курганской облдуме депутаты пожаловались на школы, которые долго ремонтируют Фото:
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Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

Депутатам Курганской облдумы не хватает результатов по ремонту учебных заведений в муниципальных округах региона на фоне подготовки к выборам. Вопросы об этом подняли народные избранники Александр Обласов и Валерий Порубов на заседании думы, передает корреспондент URA.RU.

«Сейчас поедем встречаться с людьми. Конечно, благодарят за новый спортзал, но и не забывают, что ремонта в школе не было уже три года», — отметил депутат от Куртамышского округа Александр Обласов. Речь шла о школе в селе Верхнем (Куртамышский округ), по которой до сих пор не завершена проектно-сметная документация.

Директор департамента образования Андрей Кочеров сообщил, что проектная документация по школе в Верхнем пересчитывается. «За лето построили спортзал — это уже показатель, что про объект не забыли», — прокомментировал он. Также, по его словам, часть освободившихся помещений можно перепрофилировать под учебные классы. По словам Кочерова, в департаменте рассчитывают завести объект под капремонт к 2026–2027 году.

К обсуждению подключился также депутат Валерий Порубов. Он напомнил про губернаторскую кадетскую школу в Шадринске, где капремонт также откладывается. «Смета готова, но ее финансовая составляющая уже теряет актуальность. Почему в Куртамыше нашли средства, а у нас все сдвигается дальше?» — спросил Порубов.

Глава депобра Андрей Кочеров ответил, что по шадринской школе заявка направлена, а лимит по финансированию одного объекта — 120 миллионов рублей. «Будем стараться продвинуть, размещение детей на время ремонта уже проработано», — добавил он на заседании облдумы.

Ранее URA.RU писало, что выборы в Курганскую областную думу пройдут 14 сентября 2025 года. Жителям региона предстоит избрать 34 депутата. 

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Депутатам Курганской облдумы не хватает результатов по ремонту учебных заведений в муниципальных округах региона на фоне подготовки к выборам. Вопросы об этом подняли народные избранники Александр Обласов и Валерий Порубов на заседании думы, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас поедем встречаться с людьми. Конечно, благодарят за новый спортзал, но и не забывают, что ремонта в школе не было уже три года», — отметил депутат от Куртамышского округа Александр Обласов. Речь шла о школе в селе Верхнем (Куртамышский округ), по которой до сих пор не завершена проектно-сметная документация. Директор департамента образования Андрей Кочеров сообщил, что проектная документация по школе в Верхнем пересчитывается. «За лето построили спортзал — это уже показатель, что про объект не забыли», — прокомментировал он. Также, по его словам, часть освободившихся помещений можно перепрофилировать под учебные классы. По словам Кочерова, в департаменте рассчитывают завести объект под капремонт к 2026–2027 году. К обсуждению подключился также депутат Валерий Порубов. Он напомнил про губернаторскую кадетскую школу в Шадринске, где капремонт также откладывается. «Смета готова, но ее финансовая составляющая уже теряет актуальность. Почему в Куртамыше нашли средства, а у нас все сдвигается дальше?» — спросил Порубов. Глава депобра Андрей Кочеров ответил, что по шадринской школе заявка направлена, а лимит по финансированию одного объекта — 120 миллионов рублей. «Будем стараться продвинуть, размещение детей на время ремонта уже проработано», — добавил он на заседании облдумы. Ранее URA.RU писало, что выборы в Курганскую областную думу пройдут 14 сентября 2025 года. Жителям региона предстоит избрать 34 депутата. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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