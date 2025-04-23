Тело замначальника тюменского УБОПа Шарова готовят к транспортировке из Таиланда в Тюмень

Тело скончавшегося в Таиланде бывшего заместителя начальника тюменского УБОПа Григория Шарова планируют доставить в Россию примерно через неделю. Об этом URA.RU сообщил депутат областной думы Роман Чуйко. Он добавил, что на это может уйти чуть больше времени: до полутора недель.
«Есть ряд процедур, которые нужно пройти в Таиланде по законодательству. Как говорят там, это займет от одной до полутора недель. Мы пытаемся ускорить этот процесс. Правительство региона окажет всю необходимую помощь по приемке тела, проведению судмедэкспертизы, выдаче всех разрешений, чтобы это было сделано в кратчайшие сроки. По погребению — тоже. Сейчас мы ждем от той стороны соблюдения всех формальностей, чтобы можно было вывезти тело», — отметил Роман Чуйко в беседе с агентством.
По его словам, тело Григория Шарова планируют доставить в Тюмень прямым рейсом. Договоренность об этом со страховой компанией уже достигнута.
Бывший заместитель начальника тюменского УБОПа Григорий Шаров скончался в больнице Таиланда 22 апреля. Ему резко стало плохо во время отдыха в Таиланде 25 марта. Мужчина сначала впал в кому, а затем перенес инсульт. Местные врачи отказались отправлять его в Россию, утверждая, что длительный перелет может крайне негативно сказаться на состоянии его здоровья.
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