В Таиланде скончался бывший замначальника тюменского УБОП Шаров

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Мужчина впал в кому 25 марта
Мужчина впал в кому 25 марта Фото:

Бывший заместитель начальника тюменского УБОП Григорий Шаров скончался в больнице Таиланда. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал депутат тюменской облдумы Роман Чуйко. Вопрос доставки тела в Тюмень прорабатывается с правительством региона и страховыми компаниями.

«К сожалению, сегодня поступила информация, что он скончался в госпитале, куда его перевезли. Ему стало хуже. Мы занимаемся вопросом доставки тела в Тюмень, прорабатываем этот вопрос со страховыми и правительством области», — рассказал агентству Чуйко.

Ранее URA.RU писало, что Шаров впал в кому 25 марта во время отдыха в Таиланде, а спустя несколько дней он перенес инсульт. Местные врачи отказывались отправлять его в Россию. Как утверждали медики, длительный перелет может крайне негативно сказаться на состоянии здоровья мужчины. Позднее тюменца перевели в более современную больницу в Бангкоке. Его планировал отправить в Россию.

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Бывший заместитель начальника тюменского УБОП Григорий Шаров скончался в больнице Таиланда. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал депутат тюменской облдумы Роман Чуйко. Вопрос доставки тела в Тюмень прорабатывается с правительством региона и страховыми компаниями. «К сожалению, сегодня поступила информация, что он скончался в госпитале, куда его перевезли. Ему стало хуже. Мы занимаемся вопросом доставки тела в Тюмень, прорабатываем этот вопрос со страховыми и правительством области», — рассказал агентству Чуйко. Ранее URA.RU писало, что Шаров впал в кому 25 марта во время отдыха в Таиланде, а спустя несколько дней он перенес инсульт. Местные врачи отказывались отправлять его в Россию. Как утверждали медики, длительный перелет может крайне негативно сказаться на состоянии здоровья мужчины. Позднее тюменца перевели в более современную больницу в Бангкоке. Его планировал отправить в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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