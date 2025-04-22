В Таиланде скончался бывший замначальника тюменского УБОП Шаров

Бывший заместитель начальника тюменского УБОП Григорий Шаров скончался в больнице Таиланда. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал депутат тюменской облдумы Роман Чуйко. Вопрос доставки тела в Тюмень прорабатывается с правительством региона и страховыми компаниями.
«К сожалению, сегодня поступила информация, что он скончался в госпитале, куда его перевезли. Ему стало хуже. Мы занимаемся вопросом доставки тела в Тюмень, прорабатываем этот вопрос со страховыми и правительством области», — рассказал агентству Чуйко.
Ранее URA.RU писало, что Шаров впал в кому 25 марта во время отдыха в Таиланде, а спустя несколько дней он перенес инсульт. Местные врачи отказывались отправлять его в Россию. Как утверждали медики, длительный перелет может крайне негативно сказаться на состоянии здоровья мужчины. Позднее тюменца перевели в более современную больницу в Бангкоке. Его планировал отправить в Россию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!