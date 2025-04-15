Бывший замначальника тюменского УБОП впал в кому во время отдыха в Таиланде

Во время отдыха в Таиланде в кому впал бывший заместитель начальника тюменского УБОП Григорий Шаров. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Григорий Шаров приехал в Таиланд на отдых вместе с женой 25 марта. В тот же день ему неожиданно стало плохо — начал задыхаться. После этого он попал в одну из больниц города Паттайя, где затем перенес инсульт», — передает источник агентства.
На шестой день у тюменцев закончилась путевка, в связи с чем жену Шарова выселили из гостиницы. По словам источника URA.RU, на данный момент она остановилась у русских, которые постоянно проживают в Таиланде. Вернутся на Родину сейчас Шаровы не могут: врачи утверждают, что Григорий Тимофеевич нетранспортабелен и может умереть по пути домой. Вместе с тем местные медики требуют средства за лечение, а страховая компания платить отказывается.
Агентство URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области, а также посольство России в Таиланде. Ответ от ведомств ожидается.
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