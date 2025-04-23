ВС вернул на пересмотр отказ в выплате долгов Совкомбанку с «дочки» Citibank

ВС отменил прецедентное взыскание «западных» долгов с российской «дочки»
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Суд принял сторону «Ситибанка»
Суд принял сторону «Ситибанка» Фото:

Верховный суд России направил на новое рассмотрение дело о взыскании с российского Ситибанка долга, образовавшегося у его материнской структуры — американского Citibank N.A. — перед Совкомбанком. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

«Решением суда отменены все судебные акты, а дело отправлено на пересмотр в Арбитражный суд Москвы», — сообщил представитель Верховного суда. Совкомбанк отказался от комментариев, а РБК направил соответствующий запрос в Ситибанк для получения позиции кредитной организации.

Суть спора связана с заключенным в 2017 году соглашением между Совкомбанком и Citibank N.A., в рамках которого стороны совершили ряд сделок по свопам и деривативам. В результате этих операций у американского банка образовалась задолженность перед Совкомбанком на сумму 24,05 миллиона долларов. После введения в 2022 году санкций эти средства оказались заморожены на зарубежных счетах. Несмотря на признание задолженности Citibank N.A., банк отказался возвращать средства, ссылаясь на ограничительные меры. В связи с этим Совкомбанк обратился с иском о взыскании ущерба к Citibank N.A. и российской дочерней структуре — Ситибанку.

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Верховный суд России направил на новое рассмотрение дело о взыскании с российского Ситибанка долга, образовавшегося у его материнской структуры — американского Citibank N.A. — перед Совкомбанком. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Верховного суда. «Решением суда отменены все судебные акты, а дело отправлено на пересмотр в Арбитражный суд Москвы», — сообщил представитель Верховного суда. Совкомбанк отказался от комментариев, а РБК направил соответствующий запрос в Ситибанк для получения позиции кредитной организации. Суть спора связана с заключенным в 2017 году соглашением между Совкомбанком и Citibank N.A., в рамках которого стороны совершили ряд сделок по свопам и деривативам. В результате этих операций у американского банка образовалась задолженность перед Совкомбанком на сумму 24,05 миллиона долларов. После введения в 2022 году санкций эти средства оказались заморожены на зарубежных счетах. Несмотря на признание задолженности Citibank N.A., банк отказался возвращать средства, ссылаясь на ограничительные меры. В связи с этим Совкомбанк обратился с иском о взыскании ущерба к Citibank N.A. и российской дочерней структуре — Ситибанку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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