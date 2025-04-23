В Тюмени в товарищеском матче по хоккею принял участие профессиональный тренер из США Шон Скиннер. В интервью он заявил, что любит Россию, а российские хоккеисты — самые лучшие игроки.
«Я люблю Россию, мне нравится здесь работать. Если вы заметите, в НХЛ много канадцев, но самые лучшие игроки — русские. Мне очень нравятся русские хоккеисты, люблю с ними работать, поэтому я сюда приезжаю работать с удовольствием», — заявил Скиннер. Интервью с ним опубликовано в telegram-канале правительства Тюменской области.
Американский тренер также отметил рекорд Александра Овечкина. Скиннер искренне рад, что рекорд Гретцки побит именно российским спортсменом. Товарищеская встреча посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
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