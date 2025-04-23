23 апреля 2025

Американский тренер на матче в Тюмени назвал русских хоккеистов лучшими. Видео

В Тюмени тренер из США заявил, что российские хоккеисты самые лучшие
© Служба новостей «URA.RU»
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Американский тренер часто работает с российскими спортсменами
Американский тренер часто работает с российскими спортсменами Фото:

В Тюмени в товарищеском матче по хоккею принял участие профессиональный тренер из США Шон Скиннер. В интервью он заявил, что любит Россию, а российские хоккеисты — самые лучшие игроки.

«Я люблю Россию, мне нравится здесь работать. Если вы заметите, в НХЛ много канадцев, но самые лучшие игроки — русские. Мне очень нравятся русские хоккеисты, люблю с ними работать, поэтому я сюда приезжаю работать с удовольствием», — заявил Скиннер. Интервью с ним опубликовано в telegram-канале правительства Тюменской области.

Американский тренер также отметил рекорд Александра Овечкина. Скиннер искренне рад, что рекорд Гретцки побит именно российским спортсменом. Товарищеская встреча посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

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В Тюмени в товарищеском матче по хоккею принял участие профессиональный тренер из США Шон Скиннер. В интервью он заявил, что любит Россию, а российские хоккеисты — самые лучшие игроки. «Я люблю Россию, мне нравится здесь работать. Если вы заметите, в НХЛ много канадцев, но самые лучшие игроки — русские. Мне очень нравятся русские хоккеисты, люблю с ними работать, поэтому я сюда приезжаю работать с удовольствием», — заявил Скиннер. Интервью с ним опубликовано в telegram-канале правительства Тюменской области. Американский тренер также отметил рекорд Александра Овечкина. Скиннер искренне рад, что рекорд Гретцки побит именно российским спортсменом. Товарищеская встреча посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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