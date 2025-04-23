В боях в Курской области погиб пермский поэт Георгий Звездин

Прощание с военнослужащим пройдет 25 апреля
В ходе проведения специальной военной операции погиб поэт из Перми Георгий Звездин. Об этом сообщила его сестра Юлия.
«Пришло печальное известие. Мой брат Георгий погиб в Курской области. Он служил в морской пехоте, был прекрасным отцом, музыкантом, играл на гармони и гитаре, сочинял стихи, читал книги. Это большая утрата для нашей семьи», — написано на странице Юлии в соцсети «ВКонтакте».
Прощание состоится 25 апреля в Благовещенской церкви по адресу ул. Генерала Доватора, 9. Церемония начнется в 13:00 по местному времени.
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