В Пермском крае ограничат движение по автодороге Киров — Пермь

В Пермском крае временно ограничат движение на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь в районе подъезда к поселку Ачит. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ, сообщает пермский Минтранс.
«В четверг, 24 апреля, будет ограничено движение транспорта на участке трассы Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь, подъезд к поселку Ачит. Ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по устранению деформаций дорожного покрытия», — сообщает telegram-канал министерства транспорта Пермского края.
Водителей просят заранее планировать маршрут поездок. Будет организовано реверсивное движение.
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