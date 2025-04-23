23 апреля 2025

В Пермском крае ограничат движение по автодороге Киров — Пермь

В Пермском крае 24 апреля временно перекроют трассу Киров — Пермь
© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей просят заранее планировать маршрут
Водителей просят заранее планировать маршрут Фото:

В Пермском крае временно ограничат движение на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь в районе подъезда к поселку Ачит. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ, сообщает пермский Минтранс.

«В четверг, 24 апреля, будет ограничено движение транспорта на участке трассы Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь, подъезд к поселку Ачит. Ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по устранению деформаций дорожного покрытия», — сообщает telegram-канал министерства транспорта Пермского края.

Водителей просят заранее планировать маршрут поездок. Будет организовано реверсивное движение.

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В Пермском крае временно ограничат движение на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь в районе подъезда к поселку Ачит. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ, сообщает пермский Минтранс. «В четверг, 24 апреля, будет ограничено движение транспорта на участке трассы Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь, подъезд к поселку Ачит. Ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по устранению деформаций дорожного покрытия», — сообщает telegram-канал министерства транспорта Пермского края. Водителей просят заранее планировать маршрут поездок. Будет организовано реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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