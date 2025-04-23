Представлена программа Дягилевского фестиваля — 2025 в Перми

Дягилевский фестиваль — 2025 откроется в Перми 13 июня концертом Haendel под управлением дирижера Теодора Курентзиса. Зрителей ожидают оперные премьеры, камерные концерты, а также многожанровая программа, включающая драматический театр и современную хореографию, сообщается на сайте фестиваля.
«Оперные премьеры, камерные концерты, драматический театр, современная хореография и спектакль на действующем заводе — все это в программе Дягилевского фестиваля — 2025, который состоится в Перми с 13 по 22 июня. Особенностью фестиваля в этом году станет проект „Горизонты Д“, который объединит молодых художников, режиссеров, драматургов, композиторов, балетмейстеров, которые попробуют переосмыслить идеи Дягилева через эксперимент и новые формы театра», — сообщается на сайте.
Зрителей ждут две оперные премьеры. 15 и 16 июня состоятся показы оперы «Самсон и Далила» (16+), которая станет первой за последние годы отечественной постановкой этого произведения. Следующей премьерой 19 и 20 июня станет «Трехгрошовая опера» (16+) в постановке Нины Воробьевой, дебютировавшей на прошлогоднем фестивале. Фестиваль завершится 22 июня, а билеты на его события будут доступны для покупки с 29 апреля на Яндекс Афише.
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