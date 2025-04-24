План «Ковер» ввели еще в двух городах

Росавиация: ограничения полетов ввели в Казани и Ульяновске
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Ограничения на полеты введены в Казани и Ульяновске
Ограничения на полеты введены в Казани и Ульяновске Фото:

План «Ковер» введен в воздушных  гаванях Казани и Ульяновска. Об этом сообщили в Росавиации.

«Временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропортах Казани и Ульяновска», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Росавиации. Такое решение принято с целью обеспечения безопасности полетов. Ранее такое же ограничение ввели в Нижнем Новгороде.

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План «Ковер» введен в воздушных  гаванях Казани и Ульяновска. Об этом сообщили в Росавиации. «Временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропортах Казани и Ульяновска», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Росавиации. Такое решение принято с целью обеспечения безопасности полетов. Ранее такое же ограничение ввели в Нижнем Новгороде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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