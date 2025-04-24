План «Ковер» ввели еще в двух городах

Ограничения на полеты введены в Казани и Ульяновске
План «Ковер» введен в воздушных гаванях Казани и Ульяновска. Об этом сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропортах Казани и Ульяновска», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Росавиации. Такое решение принято с целью обеспечения безопасности полетов. Ранее такое же ограничение ввели в Нижнем Новгороде.
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