В Крыму объяснили нежелание Зеленского признавать полуостров российским

Украинский лидер Владимир Зеленский боится признать Крым российским из-за желания сохранить власть на президентских выборах. Такое мнение озвучил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.
«Зеленским, прежде всего, движет страх. Он думает о том, как сохраниться у власти и победить на президентских выборах», — сказал Цеков РИА «Новости». По его словам, Зеленский будет делать заявления, которые понравятся украинским избирателям.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского за нежелание признавать Крым российской территорией, отметив, что это вредит мирным переговорам. Зеленский заявил, что Киев юридически не признает полуостров российским.
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