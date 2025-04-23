23 апреля 2025

Авиарейс из Перми в Москву задержали на восемь часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ждать рейса еще долго
Ждать рейса еще долго Фото:

В аэропорту Перми на восемь часов задерживается рейс до Москвы авиакомпании «Победа». По данным воздушной гавани, пассажиры должны были вылететь еще в семь утра, но им придется ждать до половины четвертого.

«Рейс 6512, Москва. Время вылета по расписанию — 7:05. Расчетное время — 15:20», — указано на табло аэропорта.

Ранее неоднократно задержки рейсов были связаны с угрозой БПЛА в Москве. Сегодня же столичные аэропорты работают в штатном режиме.

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В аэропорту Перми на восемь часов задерживается рейс до Москвы авиакомпании «Победа». По данным воздушной гавани, пассажиры должны были вылететь еще в семь утра, но им придется ждать до половины четвертого. «Рейс 6512, Москва. Время вылета по расписанию — 7:05. Расчетное время — 15:20», — указано на табло аэропорта. Ранее неоднократно задержки рейсов были связаны с угрозой БПЛА в Москве. Сегодня же столичные аэропорты работают в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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