Авиарейс из Перми в Москву задержали на восемь часов

Ждать рейса еще долго
В аэропорту Перми на восемь часов задерживается рейс до Москвы авиакомпании «Победа». По данным воздушной гавани, пассажиры должны были вылететь еще в семь утра, но им придется ждать до половины четвертого.
«Рейс 6512, Москва. Время вылета по расписанию — 7:05. Расчетное время — 15:20», — указано на табло аэропорта.
Ранее неоднократно задержки рейсов были связаны с угрозой БПЛА в Москве. Сегодня же столичные аэропорты работают в штатном режиме.
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