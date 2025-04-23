Музей Аркаим откроет туристический сезон в мае

Музей-заповедник Аркаим в Брединском районе Челябинской области готовится к открытию летнего сезона 1 мая. Туристов ждут новые выставки, познавательные лекции, экскурсии и игры, посвященные археологии. Об этом сообщают в пресс-службе музея.
«1 мая вместе открываем туристический сезон 2025 года на Аркаиме. Посмотрим новые выставки, узнаем от лекторов историю создания музея-заповедника и его развития, погрузимся в археологические исследования территорий и исторических эпох „вокруг“ Аркаима», — уточнили в группе во «ВКонтакте» «Аркаим».
В день открытия на Аркаиме будет действовать единый входной билет стоимостью 400 рублей, который позволит посетить все мероприятия. Программа включает открытие выставки «Иткуль. Искусство зауральских металлургов», экскурсии по музею, лекции об археологии, культуре и истории региона, а также тематическую игру «Своя игра: ранний железный век».
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