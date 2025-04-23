Тобол без изменений
В Кургане на 24 апреля река Тобол больше не идет на подъем. Уровень воды без изменений — 470 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.
График рек на 24 апреля
«По данным на 24 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 11 сантиметров и достиг отметки в 482», — пишет на своем сайте ЦГМС. В городе Далматово река Исеть опустилась на 14 сантиметров. Незначительный подъем наблюдается лишь на реке Уй — 2 сантиметра.
Ранее URA.RU сообщало, что подъем реки Тобол у Кургана значительно замедлился. 22-23 апреля уровень воды поднимался на 1 сантиметр.
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