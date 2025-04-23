23 апреля 2025

Река Тобол в Кургане больше не поднимается. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Тобол без изменений
Тобол без изменений Фото:

В Кургане на 24 апреля река Тобол больше не идет на подъем. Уровень воды без изменений — 470 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.

График рек на 24 апреля
График рек на 24 апреля
Фото:

«По данным на 24 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 11 сантиметров и достиг отметки в 482», — пишет на своем сайте ЦГМС. В городе Далматово река Исеть опустилась на 14 сантиметров. Незначительный подъем наблюдается лишь на реке Уй — 2 сантиметра.

Ранее URA.RU сообщало, что подъем реки Тобол у Кургана значительно замедлился. 22-23 апреля уровень воды поднимался на 1 сантиметр.

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В Кургане на 24 апреля река Тобол больше не идет на подъем. Уровень воды без изменений — 470 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС. «По данным на 24 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 11 сантиметров и достиг отметки в 482», — пишет на своем сайте ЦГМС. В городе Далматово река Исеть опустилась на 14 сантиметров. Незначительный подъем наблюдается лишь на реке Уй — 2 сантиметра. Ранее URA.RU сообщало, что подъем реки Тобол у Кургана значительно замедлился. 22-23 апреля уровень воды поднимался на 1 сантиметр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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