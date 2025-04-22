22 апреля 2025

Подъем реки Тобол у Кургана значительно замедлился. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Тобол поднялся всего на сантиметр
Тобол поднялся всего на сантиметр Фото:

В Кургане на 23 апреля подъем реки Тобол начинает значительно замедляться. Вчера и сегодня уровень воды поднялся на 1 сантиметр. На сегодня он составляет 470. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.

График рек на 23 апреля
График рек на 23 апреля
Фото:

«По данным на 23 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 7 сантиметров и достиг отметки в 493», — пишет на своем сайте ЦГМС. В Далматово река Исеть без изменений, а в Катайске незначительный подъем на сантиметр. Остальные реки продолжают идти на спад.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский Тобол поднялся всего на сантиметр. Подъем реки начинает замедляться.

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В Кургане на 23 апреля подъем реки Тобол начинает значительно замедляться. Вчера и сегодня уровень воды поднялся на 1 сантиметр. На сегодня он составляет 470. Об этом сообщает Курганский ЦГМС. «По данным на 23 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 7 сантиметров и достиг отметки в 493», — пишет на своем сайте ЦГМС. В Далматово река Исеть без изменений, а в Катайске незначительный подъем на сантиметр. Остальные реки продолжают идти на спад. Ранее URA.RU сообщало, что курганский Тобол поднялся всего на сантиметр. Подъем реки начинает замедляться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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