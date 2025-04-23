В Шадринске объявили об отключении отопления

В Шадринске (Курганская область) определили дату завершения отопительного сезона — 30 апреля в городе отключат подачу тепла. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шадринска.
Решение принято на основании действующих нормативов: отопительный сезон завершается, если среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов тепла в течение пяти дней. «При этом уже к окончанию этой недели воздух в Шадринске прогреется до 23 градусов», — пишет ведомство.
Кроме того, администрация сообщила, что после майских праздников энергетики начнут плановую ремонтную кампанию, в рамках которой временно приостановят подачу горячего водоснабжения. График гидравлических испытаний будет опубликован после его утверждения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Альменевском муниципальном округе определили сроки завершения отопительного сезона. В большинстве населенных пунктов отопление также будет отключено в конце апреля.
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