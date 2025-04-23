23 апреля 2025

В Шадринске объявили об отключении отопления

В Шадринске 30 апреля закончится отопительный сезон
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопительный сезон завершается, если среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов тепла в течение пяти дней
Отопительный сезон завершается, если среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов тепла в течение пяти дней Фото:

В Шадринске (Курганская область) определили дату завершения отопительного сезона — 30 апреля в городе отключат подачу тепла. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шадринска.

Решение принято на основании действующих нормативов: отопительный сезон завершается, если среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов тепла в течение пяти дней. «При этом уже к окончанию этой недели воздух в Шадринске прогреется до 23 градусов», — пишет ведомство.

Кроме того, администрация сообщила, что после майских праздников энергетики начнут плановую ремонтную кампанию, в рамках которой временно приостановят подачу горячего водоснабжения. График гидравлических испытаний будет опубликован после его утверждения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Альменевском муниципальном округе определили сроки завершения отопительного сезона. В большинстве населенных пунктов отопление также будет отключено в конце апреля.

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В Шадринске (Курганская область) определили дату завершения отопительного сезона — 30 апреля в городе отключат подачу тепла. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шадринска. Решение принято на основании действующих нормативов: отопительный сезон завершается, если среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов тепла в течение пяти дней. «При этом уже к окончанию этой недели воздух в Шадринске прогреется до 23 градусов», — пишет ведомство. Кроме того, администрация сообщила, что после майских праздников энергетики начнут плановую ремонтную кампанию, в рамках которой временно приостановят подачу горячего водоснабжения. График гидравлических испытаний будет опубликован после его утверждения. Ранее URA.RU сообщало, что в Альменевском муниципальном округе определили сроки завершения отопительного сезона. В большинстве населенных пунктов отопление также будет отключено в конце апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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