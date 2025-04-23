В Курганской области первый округ заявил об отключении отопления

В курганском округе отключат отопление в конце апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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В большинстве населенных пунктов округа отопление будет отключено в конце месяца
В большинстве населенных пунктов округа отопление будет отключено в конце месяца Фото:

В Альменевском муниципальном округе (Курганская область) определили сроки завершения отопительного сезона. В большинстве населенных пунктов отопление будет отключено в конце апреля. Об этом сообщает глава округа Алексей Снежко у себя в telegram-канале.

«Так, отопительный период 2024-2025 годов по котельным расположенным в населенных пунктах: с. Чистое, с. Альменево (детский сад „Аленушка“), с. Малышево, с. Иванково, с. Мир, с. Казенное, с. Танрыкулово, с. Бороздинка, с. Юламаново завершится 29 апреля 2025 года с 17:00», — пишет Снежко. Кроме того, отопление отключат 24 апреля в подведомственных зданиях.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане идут дебаты о завершении отопительного сезона. Это показали результаты опроса, которые проводила «Курганская генерирующая компания» в соцсети «ВКонтакте». Среди проголосовавших 63,55% считают, что заканчивать отопительный сезон рано.

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В Альменевском муниципальном округе (Курганская область) определили сроки завершения отопительного сезона. В большинстве населенных пунктов отопление будет отключено в конце апреля. Об этом сообщает глава округа Алексей Снежко у себя в telegram-канале. «Так, отопительный период 2024-2025 годов по котельным расположенным в населенных пунктах: с. Чистое, с. Альменево (детский сад „Аленушка“), с. Малышево, с. Иванково, с. Мир, с. Казенное, с. Танрыкулово, с. Бороздинка, с. Юламаново завершится 29 апреля 2025 года с 17:00», — пишет Снежко. Кроме того, отопление отключат 24 апреля в подведомственных зданиях. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане идут дебаты о завершении отопительного сезона. Это показали результаты опроса, которые проводила «Курганская генерирующая компания» в соцсети «ВКонтакте». Среди проголосовавших 63,55% считают, что заканчивать отопительный сезон рано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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