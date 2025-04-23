23 апреля 2025

Вакцинация детей: челябинский минздрав рассказал о подготовке ребенка к прививке

Челябинский минздрав: подготовка к прививке сформирует отношение к медицине
© Служба новостей «URA.RU»
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Правильная подготовка снизит страх перед прививкой
Правильная подготовка снизит страх перед прививкой Фото:

Правильная подготовка ребенка к вакцинации формирует у него здоровое отношение к медицине и помогает справиться со страхами. К процессу важно подходить с пониманием и тогда ребенок не будет бояться делать прививки, заявили в челябинском министерстве здравоохранения.

«Вакцинация — важный шаг для здоровья ребенка, но многие дети испытывают страх перед уколами. Правильная подготовка может снизить уровень тревоги как у детей, так и у родителей», — сообщила пресс-служба челябинского минздрава в telegram-канале.

Как подготовиться к вакцинации детей:

  • объясните ребенку заранее, что такое вакцинация, зачем она нужна. Расскажите от каких болезней может защитить прививка;
  • выслушайте опасения и вопросы ребенка. Запланируйте что-то приятное после прививки;
  • объясните сам процесс и что будет происходить во время прививки, используя простые слова. Возьмите с собой игрушку, которая поможет отвлечь внимание ребенка;
  • поддерживайте ребенка. После прививки похвалите его.

Важно, чтобы перед вакцинацией ребенок был полностью здоров, напомнила Анна Дубровская, заместитель главного врача по медицинской части детской городской клинической больницы (ДГКБ) №8. «У ребенка не должно быть насморка, кашля, жидкого стула или температуры. После осмотра у педиатра, заполните информированное медицинское согласие», — уточнила Дубровская.

Для 5% населения мира вакцинация бесполезна, заявил ранее эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, эти люди страдают от отсутствия иммунной памяти и не способны формировать иммунитет после вакцинации.

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Правильная подготовка ребенка к вакцинации формирует у него здоровое отношение к медицине и помогает справиться со страхами. К процессу важно подходить с пониманием и тогда ребенок не будет бояться делать прививки, заявили в челябинском министерстве здравоохранения. «Вакцинация — важный шаг для здоровья ребенка, но многие дети испытывают страх перед уколами. Правильная подготовка может снизить уровень тревоги как у детей, так и у родителей», — сообщила пресс-служба челябинского минздрава в telegram-канале. Как подготовиться к вакцинации детей: Важно, чтобы перед вакцинацией ребенок был полностью здоров, напомнила Анна Дубровская, заместитель главного врача по медицинской части детской городской клинической больницы (ДГКБ) №8. «У ребенка не должно быть насморка, кашля, жидкого стула или температуры. После осмотра у педиатра, заполните информированное медицинское согласие», — уточнила Дубровская. Для 5% населения мира вакцинация бесполезна, заявил ранее эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, эти люди страдают от отсутствия иммунной памяти и не способны формировать иммунитет после вакцинации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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