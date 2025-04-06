Онищенко: для 5% населения Земли вакцинация бесполезна

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У 5% населения Земли не формируется иммунитет после вакцинации
У 5% населения Земли не формируется иммунитет после вакцинации Фото:

Около 5% населения мира страдают от отсутствия иммунной памяти и не способны формировать иммунитет после вакцинации. Об этом заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Есть такой медицинский термин, как отсутствие иммунной памяти, когда не вырабатывается иммунитет (после вакцинации — прим. URA.RU), но это особенность людей, их всего лишь 5% населения. С ними тоже отдельно разбираются», — сказал Онищенко в беседе с ТАСС.

Кроме того, эпидемиолог дал советы туристам по подготовке к путешествиям, в частности, рекомендовал проверять информацию о возможных заболеваниях в регионе назначения. Он подчеркнул важность профилактических прививок, например, от желтой лихорадки перед поездкой в Экваториальную Африку.

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Около 5% населения мира страдают от отсутствия иммунной памяти и не способны формировать иммунитет после вакцинации. Об этом заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. «Есть такой медицинский термин, как отсутствие иммунной памяти, когда не вырабатывается иммунитет (после вакцинации — прим. URA.RU), но это особенность людей, их всего лишь 5% населения. С ними тоже отдельно разбираются», — сказал Онищенко в беседе с ТАСС. Кроме того, эпидемиолог дал советы туристам по подготовке к путешествиям, в частности, рекомендовал проверять информацию о возможных заболеваниях в регионе назначения. Он подчеркнул важность профилактических прививок, например, от желтой лихорадки перед поездкой в Экваториальную Африку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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