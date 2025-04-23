23 апреля 2025

Бесплатными станут проезд в транспорте и парковки в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция будет действовать только на наземный транспорт
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В Екатеринбурге с 1 по 11 мая сделают бесплатными все уличные парковки, а 9 мая отменят плату за проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов.

«Приняли решение с 1 по 11 мая отменить плату за пользование городскими уличными парковками. Кроме того, жители и гости Екатеринбурга смогут воспользоваться наземным общественным транспортом — трамваями, троллейбусами и автобусами — бесплатно в течение всего 9 мая», — написал Орлов в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало об ограничениях, введенных на майские праздники в Екатеринбурге. Речь идет о перекрытиях улиц, парковок, а также запрете продажи алкоголя. Полная программа празднования Дня Победы в уральской столице — в отдельном материале агентства.

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В Екатеринбурге с 1 по 11 мая сделают бесплатными все уличные парковки, а 9 мая отменят плату за проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. «Приняли решение с 1 по 11 мая отменить плату за пользование городскими уличными парковками. Кроме того, жители и гости Екатеринбурга смогут воспользоваться наземным общественным транспортом — трамваями, троллейбусами и автобусами — бесплатно в течение всего 9 мая», — написал Орлов в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало об ограничениях, введенных на майские праздники в Екатеринбурге. Речь идет о перекрытиях улиц, парковок, а также запрете продажи алкоголя. Полная программа празднования Дня Победы в уральской столице — в отдельном материале агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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