Бесплатными станут проезд в транспорте и парковки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 1 по 11 мая сделают бесплатными все уличные парковки, а 9 мая отменят плату за проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов.
«Приняли решение с 1 по 11 мая отменить плату за пользование городскими уличными парковками. Кроме того, жители и гости Екатеринбурга смогут воспользоваться наземным общественным транспортом — трамваями, троллейбусами и автобусами — бесплатно в течение всего 9 мая», — написал Орлов в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало об ограничениях, введенных на майские праздники в Екатеринбурге. Речь идет о перекрытиях улиц, парковок, а также запрете продажи алкоголя. Полная программа празднования Дня Победы в уральской столице — в отдельном материале агентства.
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