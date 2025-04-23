Ельцин Центр отметит юбилей перестройки

Весенняя программа Ельцин Центра в Екатеринбурге будет посвящена 40-летию перестройки и Михаилу Горбачеву. В связи с этим стартует проект «Перестройка-40», сообщила директор музея Анна Бородулина, передает корреспондент URA.RU.
«Образующий проект для нас в этом году — это 40-летие начала перестройки. Некоторые программы музея будут посвящены осмыслению этой эпохи Михаила Сергеевича Горбачева в самых разных форматах», — рассказала она.
В 16:00 26 апреля пройдет лекция историка Рудольфа Пихои «Перестройка как неизбежность». Пихоя был первым руководителем государственной архивной службы России и является очевидцем тех событий.
1 мая в Ельцин-центре будут рассказывать об Андрее Сахарове. В 14:00 2 мая пройдет экскурсия цикла «Перестройка-40. Два президента», посвященная Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину. В 14:00 24 мая пройдет марафон экскурсий — перестройка и СМИ: «Огонёк», «Коммерсант», «Бурда Моден».
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