23 апреля 2025

Ельцин Центр отметит юбилей перестройки

В Екатеринбурге в Ельцин Центре стартует проект «Перестройка-40»
© Служба новостей «URA.RU»
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В этом году Ельцин Центру будет 10 лет со дня основания
В этом году Ельцин Центру будет 10 лет со дня основания Фото:

Весенняя программа Ельцин Центра в Екатеринбурге будет посвящена 40-летию перестройки и Михаилу Горбачеву. В связи с этим стартует проект «Перестройка-40», сообщила директор музея Анна Бородулина, передает корреспондент URA.RU.

«Образующий проект для нас в этом году — это 40-летие начала перестройки. Некоторые программы музея будут посвящены осмыслению этой эпохи Михаила Сергеевича Горбачева в самых разных форматах», — рассказала она.

В 16:00 26 апреля пройдет лекция историка Рудольфа Пихои «Перестройка как неизбежность». Пихоя был первым руководителем государственной архивной службы России и является очевидцем тех событий.

1 мая в Ельцин-центре будут рассказывать об Андрее Сахарове. В 14:00 2 мая пройдет экскурсия цикла «Перестройка-40. Два президента», посвященная Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину. В 14:00 24 мая пройдет марафон экскурсий — перестройка и СМИ: «Огонёк», «Коммерсант», «Бурда Моден».

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Весенняя программа Ельцин Центра в Екатеринбурге будет посвящена 40-летию перестройки и Михаилу Горбачеву. В связи с этим стартует проект «Перестройка-40», сообщила директор музея Анна Бородулина, передает корреспондент URA.RU. «Образующий проект для нас в этом году — это 40-летие начала перестройки. Некоторые программы музея будут посвящены осмыслению этой эпохи Михаила Сергеевича Горбачева в самых разных форматах», — рассказала она. В 16:00 26 апреля пройдет лекция историка Рудольфа Пихои «Перестройка как неизбежность». Пихоя был первым руководителем государственной архивной службы России и является очевидцем тех событий. 1 мая в Ельцин-центре будут рассказывать об Андрее Сахарове. В 14:00 2 мая пройдет экскурсия цикла «Перестройка-40. Два президента», посвященная Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину. В  14:00 24 мая пройдет марафон экскурсий — перестройка и СМИ: «Огонёк», «Коммерсант», «Бурда Моден».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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