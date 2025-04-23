23 апреля 2025

Власти Тюмени рассказали, сколько средств потратят на первый за два года салют в честь Дня Победы

На салют в честь Дня Победы в Тюмени потратят порядка двух млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Практически тысячу залпов фейерверков произведут на празднике
Практически тысячу залпов фейерверков произведут на празднике Фото:

На салют в честь 80-летия Победы власти Тюмени потратят более 1,8 миллиона рублей. Такие данные размещены на сервисе государственных закупок.

«Услуги включают в себя организацию и проведение высотного, среднего и наземного праздничного салюта продолжительностью не менее 10 минут. Средняя интенсивность стрельбы — не менее 50 выстрелов в минуту. Высота подъема — не менее 70 метров», отмечено на сайте госзакупок.

Запуск салютов будет проводиться с правого берега Туры в районе улицы Береговой, 109. Как отмечено в документах закупки, праздничный фейерверк должен представлять собой логически выстроенную композицию, состоящую из начала, основной части и кульминации. Для этого суммарно закуплено 494 пиротехнических изделий, включающих батареи суперсалютов.

Ранее власти также объявили о возвращении торжественного парада в честь 80-летия Победы. По центральной улице города пройдут войска Тюменского гарнизона «Салют» и шествие «Бессмертного полка». 

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На салют в честь 80-летия Победы власти Тюмени потратят более 1,8 миллиона рублей. Такие данные размещены на сервисе государственных закупок. «Услуги включают в себя организацию и проведение высотного, среднего и наземного праздничного салюта продолжительностью не менее 10 минут. Средняя интенсивность стрельбы — не менее 50 выстрелов в минуту. Высота подъема — не менее 70 метров», отмечено на сайте госзакупок. Запуск салютов будет проводиться с правого берега Туры в районе улицы Береговой, 109. Как отмечено в документах закупки, праздничный фейерверк должен представлять собой логически выстроенную композицию, состоящую из начала, основной части и кульминации. Для этого суммарно закуплено 494 пиротехнических изделий, включающих батареи суперсалютов. Ранее власти также объявили о возвращении торжественного парада в честь 80-летия Победы. По центральной улице города пройдут войска Тюменского гарнизона «Салют» и шествие «Бессмертного полка». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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