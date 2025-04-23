Власти Тюмени рассказали, сколько средств потратят на первый за два года салют в честь Дня Победы

На салют в честь 80-летия Победы власти Тюмени потратят более 1,8 миллиона рублей. Такие данные размещены на сервисе государственных закупок.
«Услуги включают в себя организацию и проведение высотного, среднего и наземного праздничного салюта продолжительностью не менее 10 минут. Средняя интенсивность стрельбы — не менее 50 выстрелов в минуту. Высота подъема — не менее 70 метров», отмечено на сайте госзакупок.
Запуск салютов будет проводиться с правого берега Туры в районе улицы Береговой, 109. Как отмечено в документах закупки, праздничный фейерверк должен представлять собой логически выстроенную композицию, состоящую из начала, основной части и кульминации. Для этого суммарно закуплено 494 пиротехнических изделий, включающих батареи суперсалютов.
Ранее власти также объявили о возвращении торжественного парада в честь 80-летия Победы. По центральной улице города пройдут войска Тюменского гарнизона «Салют» и шествие «Бессмертного полка».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!