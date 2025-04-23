23 апреля 2025

Пермский Политех стал самым цитируемым вузом в научно-популярной прессе

© Служба новостей «URA.RU»
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Ученых Политеха активно цитируют научные СМИ
Ученых Политеха активно цитируют научные СМИ Фото:

Пермский Политех (ПНИПУ) возглавил рейтинг представленности в научно-популярных СМИ, который составляет медиагруппа «Россия сегодня» и система анализа социальных медиа Brand Analytics. Всего в исследовании за первый квартал 2025 года представлены 615 вузов России.

«1 место — Пермский Политех. Упоминания в научно-популярных СМИ — 258, упоминания в аккаунтах научно-популярных СМИ — 185», — указано на сайте Brand Analytics.

При этом в другом информационном рейтинге вуз потерял четыре позиции. В списке вузов по представленности в обычных СМИ и соцмедиа Политех занял 50-место.

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Пермский Политех (ПНИПУ) возглавил рейтинг представленности в научно-популярных СМИ, который составляет медиагруппа «Россия сегодня» и система анализа социальных медиа Brand Analytics. Всего в исследовании за первый квартал 2025 года представлены 615 вузов России. «1 место — Пермский Политех. Упоминания в научно-популярных СМИ — 258, упоминания в аккаунтах научно-популярных СМИ — 185», — указано на сайте Brand Analytics. При этом в другом информационном рейтинге вуз потерял четыре позиции. В списке вузов по представленности в обычных СМИ и соцмедиа Политех занял 50-место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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