Пермский Политех стал самым цитируемым вузом в научно-популярной прессе

Ученых Политеха активно цитируют научные СМИ
Пермский Политех (ПНИПУ) возглавил рейтинг представленности в научно-популярных СМИ, который составляет медиагруппа «Россия сегодня» и система анализа социальных медиа Brand Analytics. Всего в исследовании за первый квартал 2025 года представлены 615 вузов России.
«1 место — Пермский Политех. Упоминания в научно-популярных СМИ — 258, упоминания в аккаунтах научно-популярных СМИ — 185», — указано на сайте Brand Analytics.
При этом в другом информационном рейтинге вуз потерял четыре позиции. В списке вузов по представленности в обычных СМИ и соцмедиа Политех занял 50-место.
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