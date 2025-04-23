23 апреля 2025

В Тюменской области подростка с тяжелой травмой доставили в больницу после ДТП

Водитель сбил подростка на питбайке в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Подростка доставили в больницу
Подростка доставили в больницу Фото:

В Тюмени водитель иномарки Hyundai Solaris сбил 14-летнего подростка на байке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

«По предварительным данным, 14-летний подросток, управляя питбайком, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю Hyundai. Иномарка двигалась по главной дороге, что привело к столкновению», — отметили в ведомстве.

В ДТП серьезно пострадал молодой человек. С тяжелой травмой его доставили в больницу. В свою очередь 44-летний водитель не пострадал.

Как добавили в Госавтоинспекции, родители подростка были в курсе, что он использует питбайк для езды. Информация о произошедшем передана в ПНД специалистами ведомства.

Место происшествия
Место происшествия
Фото:

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В Тюмени водитель иномарки Hyundai Solaris сбил 14-летнего подростка на байке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «По предварительным данным, 14-летний подросток, управляя питбайком, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю Hyundai. Иномарка двигалась по главной дороге, что привело к столкновению», — отметили в ведомстве. В ДТП серьезно пострадал молодой человек. С тяжелой травмой его доставили в больницу. В свою очередь 44-летний водитель не пострадал. Как добавили в Госавтоинспекции, родители подростка были в курсе, что он использует питбайк для езды. Информация о произошедшем передана в ПНД специалистами ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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