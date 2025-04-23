В Тюменской области подростка с тяжелой травмой доставили в больницу после ДТП

В Тюмени водитель иномарки Hyundai Solaris сбил 14-летнего подростка на байке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.
«По предварительным данным, 14-летний подросток, управляя питбайком, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю Hyundai. Иномарка двигалась по главной дороге, что привело к столкновению», — отметили в ведомстве.
В ДТП серьезно пострадал молодой человек. С тяжелой травмой его доставили в больницу. В свою очередь 44-летний водитель не пострадал.
Как добавили в Госавтоинспекции, родители подростка были в курсе, что он использует питбайк для езды. Информация о произошедшем передана в ПНД специалистами ведомства.
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